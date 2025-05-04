Отправлено: - 19:37

Vit:

Болашаковцы не спасли страну.

Цитата:И не спасут.Уже ТРЕТЬЕ поколение гос.управленцев у руля- а, Казахстан так и не стал очередным "азиатским" тигром ни при Елбасы, ни при Токаеве, даже наоборот- при таких природных богатствах в казне НЕТ денег, и что бы её наполнить приходиться ШТРАФОВАТЬ практически ВСЁ население страны по ЛЮБОМУ поводу, даже ДЕСЯТИЛЕТНИХ пацанов, которые помогают акимам спасти свою деревню от ПОТОПЛЕНИЯ и перевести МСБ на налог с НДС при этом ПАСУЯ перед олигархами.Вс зависит от руководства государста.У Токаева был всего лишь ОДИН шанс - всё поменять и причём кардинально в 2019 году, но он им не воспользовался.Очевидно - хочет ТИХО и СПОКОЙНО доработать до 2029 года.