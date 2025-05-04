НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Инфляция в Казахстане за год продолжила расти
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51665
Инфляция в Казахстане за год продолжила расти
Отправлено: 04.05.25 - 17:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инфляция в Казахстане в апреле за год выросла и составила 10,7 процента (в марте было 10 процентов). По данным бюро, цены на платные услуги за год выросли на 15,7 процента, непродовольственные товары – на 8,9 процента, продовольственные товары – на 8,5 процента.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11815
Re: Инфляция в Казахстане за год продолжила расти
Отправлено: 04.05.25 - 17:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----О , нормально ! А по итогам года будет 8,8 % . Смешно
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11815
Re: Инфляция в Казахстане за год продолжила расти
Отправлено: 04.05.25 - 17:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сравнению с апрелем 2024 года тарифы на холодную воду повысились на 89,1 процента,

---Классно , воду стали добывать из подземных источников на глубине 10 ооо метров :-x ;-) :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11815
Re: Инфляция в Казахстане за год продолжила расти
Отправлено: 04.05.25 - 17:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вывоз мусора – на 16,2 процента,

----Что , стало больше мусора?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16511
Re: Инфляция в Казахстане за год продолжила расти
Отправлено: 04.05.25 - 17:50
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Да ладно. Гога у вас тоже самое чиновники бред несут.

Я считаю что пора уже нашим властям перестать свой народ за баранов держать.

Цены ростут уже 30 лет. Когда СССР развалили вот и пошло.

Болашаковцы не спасли страну.

:-x
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8016
Re: Инфляция в Казахстане за год продолжила расти
Отправлено: 04.05.25 - 19:37
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Болашаковцы не спасли страну.


И не спасут.

Уже ТРЕТЬЕ поколение гос.управленцев у руля- а, Казахстан так и не стал очередным "азиатским" тигром ни при Елбасы, ни при Токаеве, даже наоборот- при таких природных богатствах в казне НЕТ денег, и что бы её наполнить приходиться ШТРАФОВАТЬ практически ВСЁ население страны по ЛЮБОМУ поводу, даже ДЕСЯТИЛЕТНИХ пацанов, которые помогают акимам спасти свою деревню от ПОТОПЛЕНИЯ и перевести МСБ на налог с НДС при этом ПАСУЯ перед олигархами.

Вс зависит от руководства государста.

У Токаева был всего лишь ОДИН шанс - всё поменять и причём кардинально в 2019 году, но он им не воспользовался.

Очевидно - хочет ТИХО и СПОКОЙНО доработать до 2029 года.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44388
Re: Инфляция в Казахстане за год продолжила расти
Отправлено: 04.05.25 - 20:24
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в КЗ инфляция похожа как в том анеГдоте, на Член голодного Афроафриканца, который в степи увидел одинокую белокурую девушку..
И наверное немного необразованную глупышку.
Как то же она в степи там оказалась..
А теперь оказались вместо нее в степи каким то образом мы, казалось образованные и умные, один на один с этим Членом, ой, то есть с инфляцией, которая вонзается нам во все наши естественные щели по хлеще любого БДСМ..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 101
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS