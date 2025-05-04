Отправлено: - 19:48

maxsaf:

иначе к тебе уже давно пришли бы, ну или вызвали на беседу.

maxsaf:

пишет все что можно и нельзя

Цитата:Надо полагать: к вам ЧАСТО приходят или ЧАСТО вызывают на беседу, что вы ЧАСТО зависаете на НАШЕМ форуме, нежели на ИХ.Цитата:Наверное и правильней будет спросить у этих: - которые периодически и главное БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО - просят место и время для своих каких то акции, а им постоянно говорят что места заняты и там постоянно или РЕМОНТ и УБОРКА территории или какая то ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ акция или митинг жас-отановцев и прочей прогрессивной казахской молодёж.