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Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51665
Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 09:36
Недавно в «НГ» появилась публикация, которая вызвала у меня недоумение. Автор ссылается на президента, с цитатой из речи которого трудно не согласиться. Лично я не знаю ни одного политика, который бы там выразил иное мнение. Тогда в чем смысл «истерии по поводу»?
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1553
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 09:36
Цитата:
Обнародованы где? Где их можно почитать и удостовериться что там прямо так и написано...
Цитата:
Если кто-то это относил к теориям заговора, то обнародованные в последнее время документы USAID должны его окончательно отрезвить.
Обнародованы где? Где их можно почитать и удостовериться что там прямо так и написано...
Цитата:
формирование послушной и управляемой личности-зомби, потребляющей информацию, об истинности которой она не должна задумываться.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 842
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 14:38
Мнений много, но это только мнения, самое главное: лучше мир чем хаос от мнений! Ведь собака лает, а караван идет! Прежде чем, что-то сделать, нужно 7 раз отмерить, чтобы не наступать на грабли! Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет! И этот припцип является основополагающим!
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 15:29
Цитата:
Согласен с нашим новым Зет патриотом автором!
Мы РУССКИЕ и с нами Бог!
И не важно, в каком гавне мы живем и как китайцы нас доят за одно место и это не сиськи, главное мы имперцы!
Не важно что у нас зп 200 Ойро, а в загнивающей Ойропе за ту же работу мусорщика платят в 15 раз больше, это наше гавно, имперское!
А еще и нацисты в Украине хотели жить лучше - НЕ ДАДИМ!
Дадим прекрасным китайцам по новой методичке автора свое самое интимное место , что дают в таких случаях, стоя на коленях.
Мы - Имперцы!
Для Казахстана это, прежде всего, Россия, страны Азии и Китай. Мнения либералов, что Запад в этом отношении привлекательнее, не только лишены логических оснований, но и таят под собой большую опасность.
Согласен с нашим новым Зет патриотом автором!
Мы РУССКИЕ и с нами Бог!
И не важно, в каком гавне мы живем и как китайцы нас доят за одно место и это не сиськи, главное мы имперцы!
Не важно что у нас зп 200 Ойро, а в загнивающей Ойропе за ту же работу мусорщика платят в 15 раз больше, это наше гавно, имперское!
А еще и нацисты в Украине хотели жить лучше - НЕ ДАДИМ!
Дадим прекрасным китайцам по новой методичке автора свое самое интимное место , что дают в таких случаях, стоя на коленях.
Мы - Имперцы!
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 15:37
Цитата:
Автор немного не понимает, о чем говорит.
При всех недостатках этой фирмы, она помогала многим и больным в том числе и спасала от войн мирное население, хотя бы своими каретами скорой помощи как в Украине,
Но автор , который раннее не замечал этой фирмы, почему то только сейчас под действием пропаганды не разобравшись, начал ее очернять буквально
Это как очернить человека всего, потому что в его теле вдруг нашлось гавно..
Ее щупальца везде. Если кто-то это относил к теориям заговора, то обнародованные в последнее время документы USAID
Автор немного не понимает, о чем говорит.
При всех недостатках этой фирмы, она помогала многим и больным в том числе и спасала от войн мирное население, хотя бы своими каретами скорой помощи как в Украине,
Но автор , который раннее не замечал этой фирмы, почему то только сейчас под действием пропаганды не разобравшись, начал ее очернять буквально
Это как очернить человека всего, потому что в его теле вдруг нашлось гавно..
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 16:48
Цитата:
---И даже небось крестик носишь
111:
Мы РУССКИЕ и с нами Бог!
Мы РУССКИЕ и с нами Бог!
---И даже небось крестик носишь
Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 17:15
Цитата:
Талисман
Гога:
---И даже небось крестик носишь
---И даже небось крестик носишь
Талисман
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 17:33
Цитата:
---Смешно . Покажи . Остальное во флуд .
111:
Талисман
Талисман
---Смешно . Покажи . Остальное во флуд .
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1946
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 18:08
Цитата:
.......ты Марик саглосишься по ночам работать и в 4ре утра вставать мусор собирать бочки выкатывать из дворов за 15 раз больше,я тебя зову клубнику собирать будешь как сыр в масле валятся,сезон поработал на новам мерене домой прикатешь....
111:
Не важно что у нас зп 200 Ойро, а в загнивающей Ойропе за ту же работу мусорщика платят в 15 раз больше, это наше гавно, имперское!
Не важно что у нас зп 200 Ойро, а в загнивающей Ойропе за ту же работу мусорщика платят в 15 раз больше, это наше гавно, имперское!
.......ты Марик саглосишься по ночам работать и в 4ре утра вставать мусор собирать бочки выкатывать из дворов за 15 раз больше,я тебя зову клубнику собирать будешь как сыр в масле валятся,сезон поработал на новам мерене домой прикатешь....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1946
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 18:10
Цитата:
......каков он козлик але овен?
111:
Талисман
Талисман
......каков он козлик але овен?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16511
Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 18:13
Шанхай Да не накоком он мерине новом не прикатит. Цены и зп у вас че то, как то, не очень.. Это тут думают в казахстане что там все так круто. Цены /зп караул).
Даже я имея уже визу на много лет и то чёт в сомнениях ехать. Просто был. Тяжело у вас.
[Исправлено: Vit, 04.05.2025 - 18:16]
Даже я имея уже визу на много лет и то чёт в сомнениях ехать. Просто был. Тяжело у вас.
[Исправлено: Vit, 04.05.2025 - 18:16]
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