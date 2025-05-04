Отправлено: - 17:38

Инфляция в Казахстане в апреле за год выросла и составила 10,7 процента (в марте было 10 процентов). По данным бюро, цены на платные услуги за год выросли на 15,7 процента, непродовольственные товары – на 8,9 процента, продовольственные товары – на 8,5 процента.