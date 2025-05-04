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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16511
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 17:17
#8971
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Цитата:
111: На плите прочитай, Батанов Александр Михайлович
Неё. Мы вроде про Виктора немца толкуем уже. Ты просто не правильно понял.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 17:18
#8972
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Цитата:
Vit:
Какие данные Гога?.

-----Фамилия и имя . Я так нашел своего знакомого . И ещё дата смерти .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 17:35
#8973
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Цитата:
Vit:
Ты просто не правильно понял.

---А он всегда всё неправильно понимает , только то , что ему выгодно :lol: :lol: :lol:
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