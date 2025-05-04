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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44377
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 15:51
#8956
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Вот ближе, всем привет передает и в любимой его колонке у дракоши

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44377
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 15:53
#8957
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Вот ближе, родные ему сделали конечно красоту тут, если можно так сказать, я бы тоже хотел чтоб мне так хорошо все сделали
А, только заметил, я там отсвечиваю

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44377
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 15:55
#8958
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Вот так стоим тут, природа тут красота, не как в городе, когда в Аэропорту по моему был, тишина

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