Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 18:12

ZAZ – Qué vendrá



Что будет потом?



Какая разница, куда я иду,

Пока мне не страшно

Держать за руку другого,

Пока люблю время, которое уходит



Что потом? Что потом?

Как далеко зайду, не знаю.

Не думая о том, Не думая о том,

Что будет завтра...