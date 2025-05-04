Отправлено: - 09:36

Если кто-то это относил к теориям заговора, то обнародованные в последнее время документы USAID должны его окончательно отрезвить.

формирование послушной и управляемой личности-зомби, потребляющей информацию, об истинности которой она не должна задумываться.

Цитата:Обнародованы где? Где их можно почитать и удостовериться что там прямо так и написано...Цитата: