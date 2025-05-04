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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51664
Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 09:36
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Недавно в «НГ» появилась публикация, которая вызвала у меня недоумение. Автор ссылается на президента, с цитатой из речи которого трудно не согласиться. Лично я не знаю ни одного политика, который бы там выразил иное мнение. Тогда в чем смысл «истерии по поводу»?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1553
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 09:36
#1
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Цитата:
Если кто-то это относил к теориям заговора, то обнародованные в последнее время документы USAID должны его окончательно отрезвить. 

Обнародованы где? Где их можно почитать и удостовериться что там прямо так и написано...

Цитата:
формирование послушной и управляемой личности-зомби, потребляющей информацию, об истинности которой она не должна задумываться. 
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
842
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 14:38
#2
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Мнений много, но это только мнения, самое главное: лучше мир чем хаос от мнений! Ведь собака лает, а караван идет! Прежде чем, что-то сделать, нужно 7 раз отмерить, чтобы не наступать на грабли! Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет! И этот припцип является основополагающим!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44377
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 15:29
#3
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Цитата:
Для Казахстана это, прежде всего, Россия, страны Азии и Китай. Мнения либералов, что Запад в этом отношении привлекательнее, не только лишены логических оснований, но и таят под собой большую опасность.


Согласен с нашим новым Зет патриотом автором!
Мы РУССКИЕ и с нами Бог!
И не важно, в каком гавне мы живем и как китайцы нас доят за одно место и это не сиськи, главное мы имперцы!
Не важно что у нас зп 200 Ойро, а в загнивающей Ойропе за ту же работу мусорщика платят в 15 раз больше, это наше гавно, имперское!
А еще и нацисты в Украине хотели жить лучше - НЕ ДАДИМ!
Дадим прекрасным китайцам по новой методичке автора свое самое интимное место , что дают в таких случаях, стоя на коленях.
Мы - Имперцы!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44377
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 15:37
#4
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Цитата:
Ее щупальца везде. Если кто-то это относил к теориям заговора, то обнародованные в последнее время документы USAID

Автор немного не понимает, о чем говорит.
При всех недостатках этой фирмы, она помогала многим и больным в том числе и спасала от войн мирное население, хотя бы своими каретами скорой помощи как в Украине,
Но автор , который раннее не замечал этой фирмы, почему то только сейчас под действием пропаганды не разобравшись, начал ее очернять буквально
Это как очернить человека всего, потому что в его теле вдруг нашлось гавно..
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