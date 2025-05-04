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≡  Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51664
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 15:21
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Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Казахстан занял в нем 141 место, набрав 39,34 балла из 100 возможных. По соседству расположились Кыргызстан (144 место), Узбекистан (148) и Таджикистан (153).
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44377
Re: Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы...
Отправлено: 04.05.25 - 15:21
#1
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Да, нам государство старается всем дать такие маски, и за наши штрафы

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