Re: "Зависит от финансовых возможностей...

Отправлено: - 12:59

Цитата:///у жильцов образовалась перед нами задолженность,///



Правильно делаешь, Андрюха, : "..как это так пользуются и не ПЛАТЯТ, совсем ох....ли эти жильцы: ...в магазине им что Добринцов хлеб БЕСПЛАТНО даёт- нет, конечно- и тут точно так: и СМИ в частности( не указываю кому что делать, а выражаю своё мнение) "НГ" не надо вписываться за них- тут нет "ЖАРЕННЫХ фактов" - тут рутинные и скучные ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ отношения между субьектами социума.



Привыкли изображать из себя горемык и сирот казанских, тогда как надо элементарно: - ЗАПЛАТИТЬ за уже предоставленную и использованную услугу.



Если не платят ОСТАЛЬНЫЕ, то где Председатели ОСИ, Совет дома, Совет подьезда: - вытаскивайте НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ, опубликуйте их фото на стенде:-"..они позорят наше ОСИ- они злостные неплательщики- из-за них мы остались без тепла..." и так далее.



Если их избрали так для галочки - то и живите тоже так "..для галочки.."- без тепла и горячей воды- ТАК ВАМ И НАДО.



Цитата:///он частник и вложил в нее свои средства, поэтому не понимает почему должен ее кому-то отдавать просто так.//



Рейдерство "мягкой силы"



Цитата:///Савельев видит в увеличении тарифа на 30%.//



Акимат на это не пойдёт, тем более если у него в планах забрать эту котельню - а, Савельев видит в этих 30% свой страховую сумму перед газовиками- очевидно ярые и ЗЛОСТНЫЕ неплательщики и составляют 30% от всех жильцов.