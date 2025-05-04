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"Зависит от финансовых возможностей предпринимателя" - Отключение горячей воды в мкрн Береке прокомментировали в акимате Костаная. Что говорит директор БМК?
"Зависит от финансовых возможностей предпринимателя" - Отключение горячей воды в мкрн Береке прокомментировали в акимате Костаная. Что говорит директор БМК?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51664
"Зависит от финансовых возможностей предпринимателя" - Отключение горячей воды в мкрн Береке прокомментировали в акимате Костаная. Что говорит директор БМК?
Отправлено: 04.05.25 - 12:59
- Со 2 мая из-за долга в 9 млн тенге прекращена подача газа котельной ИП «БМК Береке», - сообщила "НГ" советник акима города Аида БАЖИРОВА. - Без горячей воды остались 2 284 абонента в 11 многоэтажках. Срок отключения зависит от финансовых возможностей предпринимателя.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8012
Re: "Зависит от финансовых возможностей...
Отправлено: 04.05.25 - 12:59
Цитата:///у жильцов образовалась перед нами задолженность,///
Правильно делаешь, Андрюха, : "..как это так пользуются и не ПЛАТЯТ, совсем ох....ли эти жильцы: ...в магазине им что Добринцов хлеб БЕСПЛАТНО даёт- нет, конечно- и тут точно так: и СМИ в частности( не указываю кому что делать, а выражаю своё мнение) "НГ" не надо вписываться за них- тут нет "ЖАРЕННЫХ фактов" - тут рутинные и скучные ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ отношения между субьектами социума.
Привыкли изображать из себя горемык и сирот казанских, тогда как надо элементарно: - ЗАПЛАТИТЬ за уже предоставленную и использованную услугу.
Если не платят ОСТАЛЬНЫЕ, то где Председатели ОСИ, Совет дома, Совет подьезда: - вытаскивайте НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ, опубликуйте их фото на стенде:-"..они позорят наше ОСИ- они злостные неплательщики- из-за них мы остались без тепла..." и так далее.
Если их избрали так для галочки - то и живите тоже так "..для галочки.."- без тепла и горячей воды- ТАК ВАМ И НАДО.
Цитата:///он частник и вложил в нее свои средства, поэтому не понимает почему должен ее кому-то отдавать просто так.//
Рейдерство "мягкой силы"
Цитата:///Савельев видит в увеличении тарифа на 30%.//
Акимат на это не пойдёт, тем более если у него в планах забрать эту котельню - а, Савельев видит в этих 30% свой страховую сумму перед газовиками- очевидно ярые и ЗЛОСТНЫЕ неплательщики и составляют 30% от всех жильцов.
Правильно делаешь, Андрюха, : "..как это так пользуются и не ПЛАТЯТ, совсем ох....ли эти жильцы: ...в магазине им что Добринцов хлеб БЕСПЛАТНО даёт- нет, конечно- и тут точно так: и СМИ в частности( не указываю кому что делать, а выражаю своё мнение) "НГ" не надо вписываться за них- тут нет "ЖАРЕННЫХ фактов" - тут рутинные и скучные ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ отношения между субьектами социума.
Привыкли изображать из себя горемык и сирот казанских, тогда как надо элементарно: - ЗАПЛАТИТЬ за уже предоставленную и использованную услугу.
Если не платят ОСТАЛЬНЫЕ, то где Председатели ОСИ, Совет дома, Совет подьезда: - вытаскивайте НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ, опубликуйте их фото на стенде:-"..они позорят наше ОСИ- они злостные неплательщики- из-за них мы остались без тепла..." и так далее.
Если их избрали так для галочки - то и живите тоже так "..для галочки.."- без тепла и горячей воды- ТАК ВАМ И НАДО.
Цитата:///он частник и вложил в нее свои средства, поэтому не понимает почему должен ее кому-то отдавать просто так.//
Рейдерство "мягкой силы"
Цитата:///Савельев видит в увеличении тарифа на 30%.//
Акимат на это не пойдёт, тем более если у него в планах забрать эту котельню - а, Савельев видит в этих 30% свой страховую сумму перед газовиками- очевидно ярые и ЗЛОСТНЫЕ неплательщики и составляют 30% от всех жильцов.
"Зависит от финансовых возможностей предпринимателя" - Отключение горячей воды в мкрн Береке прокомментировали в акимате Костаная. Что говорит директор БМК?
Отправлено: 04.05.25 - 13:08
Цитата:
Нет не правильно,он отключает горячую воду всем,а должен отключать только неплательщикам,если подать на него колективный иск то суд будет не на его стороне.
ACROS:
Правильно делаешь, Андрюха, : "..как это так пользуются и не ПЛАТЯТ, совсем ох....ли эти жильцы
Правильно делаешь, Андрюха, : "..как это так пользуются и не ПЛАТЯТ, совсем ох....ли эти жильцы
Нет не правильно,он отключает горячую воду всем,а должен отключать только неплательщикам,если подать на него колективный иск то суд будет не на его стороне.
"Зависит от финансовых возможностей предпринимателя" - Отключение горячей воды в мкрн Береке прокомментировали в акимате Костаная. Что говорит директор БМК?
Отправлено: 04.05.25 - 13:14
Цитата:
Причём здесь ОСИ,котельная это его бизнес,а значит борьба с неплательщиками его дело,я как жилец исправно оплачивающий услуги не обязан ходить по квартирам и взывать к совести злостных неплательщиков.
Цитата:
То есть если в магазине воруют товар ,то вместо того что бы как то бороться с этим и наладить контроль я буду просто подниматиь цены на сумму воровства,так что ли?С таким подходом недолго обанкротиться,покупателя не интересуют твоми проблемы,если у тебя в магазине ценник выше чем в соседнем,то оно просто купит товар у соседей.
ACROS:
Если не платят ОСТАЛЬНЫЕ, то где Председатели ОСИ, Совет дома, Совет подьезда: - вытаскивайте НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ, опубликуйте их фото на стенде:-"..они позорят наше ОСИ- они злостные неплательщики- из-за них мы остались без тепла..." и так далее.
Если не платят ОСТАЛЬНЫЕ, то где Председатели ОСИ, Совет дома, Совет подьезда: - вытаскивайте НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ, опубликуйте их фото на стенде:-"..они позорят наше ОСИ- они злостные неплательщики- из-за них мы остались без тепла..." и так далее.
Причём здесь ОСИ,котельная это его бизнес,а значит борьба с неплательщиками его дело,я как жилец исправно оплачивающий услуги не обязан ходить по квартирам и взывать к совести злостных неплательщиков.
Цитата:
ACROS:
Савельев видит в этих 30% свой страховую сумму перед газовиками- очевидно ярые и ЗЛОСТНЫЕ неплательщики и составляют 30% от всех жильцов.
Савельев видит в этих 30% свой страховую сумму перед газовиками- очевидно ярые и ЗЛОСТНЫЕ неплательщики и составляют 30% от всех жильцов.
То есть если в магазине воруют товар ,то вместо того что бы как то бороться с этим и наладить контроль я буду просто подниматиь цены на сумму воровства,так что ли?С таким подходом недолго обанкротиться,покупателя не интересуют твоми проблемы,если у тебя в магазине ценник выше чем в соседнем,то оно просто купит товар у соседей.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8012
Re: "Зависит от финансовых возможностей...
Отправлено: 04.05.25 - 13:18
Цитата:///Срок отключения зависит от финансовых возможностей предпринимателя.///
Как легко и изящно советник Акима перекинула проблемму НЕПЛАТЕЖЕЙ с плеч злостных неплательщиков на плечи предпринимателя.
Так ведь легче РАБОТАТЬ.
Цитата:
Он ЛЕГКО выиграет процесс- в этих домах есть или предусмотрена техническая ВОЗМОЖНОСТЬ индивидуального ОТКЛЮЧЕНИЯ от той или иной коммунальной услуги - конечно - НЕТ.
Уже был такой прецендент, кажеться в Житикаре- жильцы ПРОИГРАЛИ, да к тому же в ОСИ - СОЛИДАРНАЯ ответственность.
Просто НИКТО не хочет судиться- это гемморой.
Как легко и изящно советник Акима перекинула проблемму НЕПЛАТЕЖЕЙ с плеч злостных неплательщиков на плечи предпринимателя.
Так ведь легче РАБОТАТЬ.
Цитата:
Добринцофф:
,а должен отключать только неплательщикам,
,а должен отключать только неплательщикам,
Он ЛЕГКО выиграет процесс- в этих домах есть или предусмотрена техническая ВОЗМОЖНОСТЬ индивидуального ОТКЛЮЧЕНИЯ от той или иной коммунальной услуги - конечно - НЕТ.
Уже был такой прецендент, кажеться в Житикаре- жильцы ПРОИГРАЛИ, да к тому же в ОСИ - СОЛИДАРНАЯ ответственность.
Просто НИКТО не хочет судиться- это гемморой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16502
"Зависит от финансовых возможностей предпринимателя" - Отключение горячей воды в мкрн Береке прокомментировали в акимате Костаная. Что говорит директор БМК?
Отправлено: 04.05.25 - 13:21
Цитата:
Ну директора магазинов сами виноваты. Нефиг людей раслаблять.
Я ещё могу понять что человек попал в какую то жизненно сложную ситуацию. Но там придёт, скажет дайте пожалуйста хлеб и ролтон и молоко детям.
Ну когда уже в долг сигареты дают. Для меня это непонятно.
ACROS: в магазине им что Добринцов хлеб БЕСПЛАТНО даёт- нет, конечноНезнаю как у дрбринцова В моем районе такие магазины в долг дают. Тетрадки заводят. Ну там происходят потом конфликты. У нас же какие люди? Раз дал, и человек уже доброту начинает за слабость принимать. И потом дайте сигареты, дайте вино. Ну если у тебя денег нету на свои потребности, то бросай курить. Бросай пить.
Ну директора магазинов сами виноваты. Нефиг людей раслаблять.
Я ещё могу понять что человек попал в какую то жизненно сложную ситуацию. Но там придёт, скажет дайте пожалуйста хлеб и ролтон и молоко детям.
Ну когда уже в долг сигареты дают. Для меня это непонятно.
"Зависит от финансовых возможностей предпринимателя" - Отключение горячей воды в мкрн Береке прокомментировали в акимате Костаная. Что говорит директор БМК?
Отправлено: 04.05.25 - 13:37
Цитата:
Я оплатил услугу,на руках есть чек ,где услуга,где горячая вода,почему ты берёш деньги ,но не отдаёш товар?Цитата:
Это его проблемы,когда он начинал этот бизнес то прекрасно понимал,что не сможет отключить кокретного неплательщика,пусть берёт судебника и снимает двери у косячников как это делал КТЭК,но добросовестные получатели ком.услуг должны получить оплаченный товар ГВС.
ACROS:
Он ЛЕГКО выиграет процесс
Он ЛЕГКО выиграет процесс
Я оплатил услугу,на руках есть чек ,где услуга,где горячая вода,почему ты берёш деньги ,но не отдаёш товар?Цитата:
ACROS:
ВОЗМОЖНОСТЬ индивидуального ОТКЛЮЧЕНИЯ от той или иной коммунальной услуги - конечно - НЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ индивидуального ОТКЛЮЧЕНИЯ от той или иной коммунальной услуги - конечно - НЕТ
Это его проблемы,когда он начинал этот бизнес то прекрасно понимал,что не сможет отключить кокретного неплательщика,пусть берёт судебника и снимает двери у косячников как это делал КТЭК,но добросовестные получатели ком.услуг должны получить оплаченный товар ГВС.
"Зависит от финансовых возможностей предпринимателя" - Отключение горячей воды в мкрн Береке прокомментировали в акимате Костаная. Что говорит директор БМК?
Отправлено: 04.05.25 - 13:40
Цитата:
Я начина работать в 2004г и поначалу тоже давал в долг,когда сумма перевалила за 200000 и продалжала расти дальше,а отдавать никто не собирался,я прекратил это гиблое дело,предупредил всех продвцов кто даст хоть копейку в долг будет штраф.
Vit:
Незнаю как у дрбринцова В моем районе такие магазины в долг дают
Незнаю как у дрбринцова В моем районе такие магазины в долг дают
Я начина работать в 2004г и поначалу тоже давал в долг,когда сумма перевалила за 200000 и продалжала расти дальше,а отдавать никто не собирался,я прекратил это гиблое дело,предупредил всех продвцов кто даст хоть копейку в долг будет штраф.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 842
Re: "Зависит от финансовых возможностей...
Отправлено: 04.05.25 - 15:07
Савельеву нужно заняться борьбой с должниками и никого не жалеть, если уже предоставил услугу, а за неё никто не платит! Ведь ИП сам виноват, проявляет жалость к должникам, а к добросовестным плательщикам перекрывает доверие! Прежде чем оказывать услугу, с каждым должен быть договор, где указывать, если не заплатил за оказанную услугу в срок указанный в договоре, то сразу же подается иск на должника! Должники как правило знают, что ИП не отключит тепло в зимний период и они, зная это злоупотребляют, но никогда бизнес не ставит такую коллизию перед Парламентом, чтобы он внес изменения в гражданское законодательство! Те кто не платит больше 1 месяца подряд, должен получить от ИП заказное письмо о долге и в случае не оплаты до установленного срока, будет привлечен к ответственности через нотариуса и с подключением частного судебного исполнителя! Действовать нужно быстро и жестко, и при этом ИП обязан работать с юристом по договору ГПХ, не надо жадничать! Не надо выдумывать велосипед! Между услугодателем и потребителем услуги всегда возникают товаро-денежные отношения! Власть сама развела дармоедов и и иждивенцев, вот поэтому такой бардак в стране! При СССР, ЖКХ сразу же выселяла должника и его семью из квартиры! Тогда был порядок, основанный на Законе!
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