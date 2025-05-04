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≡ Хрустящие снаружи, мягкие внутри - Печем дома турецкие симиты, они похожи на бублики, но лишь формой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51664
Хрустящие снаружи, мягкие внутри - Печем дома турецкие симиты, они похожи на бублики, но лишь формой
Отправлено: 04.05.25 - 14:46
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Как говорится, у каждого народа - свои круассаны. В турецкой кухне на этом месте уверенно располагаются симиты. Турки - вообще признанные мастера работы с разными видами теста. А уж эта выпечка у них супер. Между прочим, ее не очень сложно повторить дома. Mariya прислала сто раз проверенный рецепт, подаренный ей владельцем соседней пекарни.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16502
Хрустящие снаружи, мягкие внутри - Печем дома турецкие симиты, они похожи на бублики, но лишь формой
Отправлено: 04.05.25 - 14:46
#1
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Я любитель традиционной еды. Борщ и на десерт блины.

Тут как то в кафе забежал, говорю мне борщ со сметаной и пару блинов с компотом ну или с чаем.
Она мне блины у нас только с фаршем.
Я им, вы не поняли я не хочу беляши. Я хочу блины чистые, ну можно со сметаной. Нет сметаны, ну тогда мед, джем если не че этого нету то просто чистые блинчики.

А курасаны пусть французы кушают)

[Исправлено: Vit, 04.05.2025 - 14:47]
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