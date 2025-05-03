Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.
Об этом говорится в расследовании, проведенном двенадцатью СМИ из шести стран во главе с французским консорциумом журналистов Forbidden Stories. Собранные данные объединены в общий проект "Victoria Project". В расследовании участвовали, в частно
Спецом прошел на жалобу Макса прочитать чем он там возмутился Тоже читал этот материал про журналистку без глаз и почек Честно вызывает сомнения вся эта история Зафиксировано в каком состоянии тело пришло? Фото, видео? Почему при передаче тела не велась фиксация и если велась почему не публикуют? Это так любой труп можно выпотрошить а потом сказать что над человеком издевались Сейчас в таких ситуациях веры на слово нет Только фиксация и факты
Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра, позитива, энергии и отличного настроения!
Цитата:
saba: Черт побери! Тыц не сработало! Пришёл Кайрат и всё испортил, ссылку выложил!!! Ай ай ай Кайрат как не стыдно, Максаф такую знатную ловушку для меня приготовил, я уже думал хана, изгонят с позором с форума!
saba: Виталий это война! На войне совершается много грязных и чудовищных дел! Причем я не говорю, что только с одной стороны! Разговоры о том , что наши так не могли, потому что они хорошие несостоятельны, потому что подонков хватает везде, а война добавляет безнаказанности, всегда можно на неё всё списать!
Просмотрел различную информацию из пяти независимых ютуб каналов про Викторию Рощину, следует учитывать, что у ютуба цензура организована на должном уровне, если видео материалы не соответствуют их требованиям, тогда блокируются.
Ниже видео интервью с Ольгой Романовой - российская журналистка, телерадиоведущая, исполнительный директор движения Русь сидящая. Она оказывает помощь заключённым, предоставляет адвокатов, в общем чем может помогает лицам находящимся в исправительных учреждениях.
История В.Рощиной вызвало резонанс в мире, выражение гнева и неодобрения, чему способствуют материалы публикуемые в цивилизованных и не особо цивилизованных странах. Канал Гулагу-нет, анонсирует опубликовать дополнительную информацию. Различные источники отмечают, что тело при обмене было не замороженным, а мумифицированным. Для экспертиз привлекали независимых патологоанатомом, в том числе из-за рубежа. Имеются показания граждан из числа осужденных которые пересекались с В.Рощиной, потом её поместили в одиночную камеру и связь с ней прервалась. При обмене говорили тело мужчины, однако была прикреплена бирка с фамилией и инициалами В.Рощиной. Впоследствии она опознана с помощью ДНК экспертизы, понятно, что забор необходимого биоматериала осуществили у её родителей.
maxsaf: удалить ее смогут только в случае если докажут, что это фейк.
Своего рода: - Презумция невиновности.
Засомневался, скажем, в высказываниях своего друга 111 - бремя доказывания ложиться ИМЕННО на вас, как на органы следствия - 111 ничего не должен доказывать- он агнец чистый и непорочный и глаголет истину.
Ща. Смотрел Россию 24..репортаж какой то. Незнаю название. Включил он уже шёл. Какой то город. Все дома с землёй сровняли, деревья погрызаны. Сталинград. И это нам ещё "культурную" картинку показывают. А когда идут бои там повсюду походу трупы разорваные.
Всякие Афганистаны, Ирак по сравнению с Украиной детский сад. Во бьются русские с украинцами. Врагу не пожелаешь. Поэтому Европа и в штаны навалила. Боятся что и к ним могут прийти такие бойцы. Сколько сил, духа и мужества с обоих сторон.
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