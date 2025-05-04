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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51662
Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 09:36
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Недавно в «НГ» появилась публикация, которая вызвала у меня недоумение. Автор ссылается на президента, с цитатой из речи которого трудно не согласиться. Лично я не знаю ни одного политика, который бы там выразил иное мнение. Тогда в чем смысл «истерии по поводу»?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1553
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 09:36
#1
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Цитата:
Если кто-то это относил к теориям заговора, то обнародованные в последнее время документы USAID должны его окончательно отрезвить. 

Обнародованы где? Где их можно почитать и удостовериться что там прямо так и написано...

Цитата:
формирование послушной и управляемой личности-зомби, потребляющей информацию, об истинности которой она не должна задумываться. 
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