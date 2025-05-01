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Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51661
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:24
Даже частота, с которой президент говорит о защите других языков, заставляет его делать оговорку «само собой разумеется». Если разумеется, зачем повторять? На этот вопрос отвечает второй вид заразы - это зарубежные кукловоды и их марионетки, которые постоянно подвергают сомнению наши достижения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18080
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 03.05.25 - 10:56
Цитата:
Можно как в Германии например
Нужно знать немецкий
Иди как в Канаде
Нужно знать английский везде даже в франкофонской провинции))Цитата:
У нас это где? В Краснодаре нельзя использовать два языка? А армянский куда уже делся?))
saba:
Можно как в Финляндии, можно как в России, можно как во Франции и т.д
Можно как в Финляндии, можно как в России, можно как во Франции и т.д
Можно как в Германии например
Нужно знать немецкий
Иди как в Канаде
Нужно знать английский везде даже в франкофонской провинции))Цитата:
Гога:
Там два языка . Но у нас НЕЛЬЗЯ
Там два языка . Но у нас НЕЛЬЗЯ
У нас это где? В Краснодаре нельзя использовать два языка? А армянский куда уже делся?))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7762
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 03.05.25 - 12:20
Кайрат прямо мечта Максафа! Даже на себя ссылки делает
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44366
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 03.05.25 - 15:08
Цитата:
Так я тебе сколько раз и талдычил, в России ты обязан знать русский язык.
Остальные кто хочет говорить на своем, шептитесь по углам.
А ты, когда уезжал туда, проворонил что ли это?
Гога:
---Там два языка . Но у нас НЕЛЬЗЯ
---Там два языка . Но у нас НЕЛЬЗЯ
Так я тебе сколько раз и талдычил, в России ты обязан знать русский язык.
Остальные кто хочет говорить на своем, шептитесь по углам.
А ты, когда уезжал туда, проворонил что ли это?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6936
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 03.05.25 - 15:21
Цитата:
Я, лишний раз воздух зря не сотрясаю, поэтому иногда цитирую самого себя. Вот сегодня выше процитировал, как обычно, кому интересно пусть читают, в качестве ликбеза .
[Исправлено: Kairat stayer, 03.05.2025 - 16:22]
saba:
Кайрат прямо мечта Максафа! Даже на себя ссылки делает
Кайрат прямо мечта Максафа! Даже на себя ссылки делает
Я, лишний раз воздух зря не сотрясаю, поэтому иногда цитирую самого себя. Вот сегодня выше процитировал, как обычно, кому интересно пусть читают, в качестве ликбеза .
[Исправлено: Kairat stayer, 03.05.2025 - 16:22]
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2597
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 03.05.25 - 21:31
Цитата:
Ну вы уж извините. Главред - тоже человек. Вне зависимости от состояния.
Цитата:
Статья - не про меня, а про тенденцию в сфере образования Казахстана. На дополнительный вопрос отвечаю - записал ребенка в школу № 2. С нервами, но получилось.
Я привел факт - на микроучастке только одна школа. и она - с госязывеом обкчения. Остальное - детали.
Цитата:
Я не определяю политические векторы в Казахстане. Могу их только анализировать. Иногда общественное мнение влияет на события - замедляет движение по вектору, реже - меняет вектор. В случае с языковым вопросом это уже пройденный этап.
Цитата:
Приезжайте - поучите нас, как не сидеть сложа руки.
Гога:
Даже в таком состоянии главреду нельзя делать таких ошибок
Даже в таком состоянии главреду нельзя делать таких ошибок
Ну вы уж извините. Главред - тоже человек. Вне зависимости от состояния.
Цитата:
maxsaf:
Я прочел вашу статью дважды, но так и не увидел ответа на свой вопрос. Так же из статьи не понятно, где вы живёте.
Я прочел вашу статью дважды, но так и не увидел ответа на свой вопрос. Так же из статьи не понятно, где вы живёте.
Статья - не про меня, а про тенденцию в сфере образования Казахстана. На дополнительный вопрос отвечаю - записал ребенка в школу № 2. С нервами, но получилось.
Я привел факт - на микроучастке только одна школа. и она - с госязывеом обкчения. Остальное - детали.
Цитата:
Гога:
Ведь постоянно ссылаетесь как в других странах ? Почему это не берете себе
Ведь постоянно ссылаетесь как в других странах ? Почему это не берете себе
Я не определяю политические векторы в Казахстане. Могу их только анализировать. Иногда общественное мнение влияет на события - замедляет движение по вектору, реже - меняет вектор. В случае с языковым вопросом это уже пройденный этап.
Цитата:
maxsaf:
Страны же разные, у них так, в Казахстане по другому, и ниче с этим не поделать, надо ручки сложить и сидеть ждать
Страны же разные, у них так, в Казахстане по другому, и ниче с этим не поделать, надо ручки сложить и сидеть ждать
Приезжайте - поучите нас, как не сидеть сложа руки.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18080
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 03.05.25 - 21:56
Цитата:
Ха
Красиво)))
Правда он уже жил у нас
Ручки быстро сложились и увезли его в Канаду)
Откуда учить удобнее тому чего сам не может и не знает)
Из за бугра все умные
И смелые
Садыков не даст соврать
Тимур Гафуров:
Приезжайте - поучите нас, как не сидеть сложа руки.
Приезжайте - поучите нас, как не сидеть сложа руки.
Ха
Красиво)))
Правда он уже жил у нас
Ручки быстро сложились и увезли его в Канаду)
Откуда учить удобнее тому чего сам не может и не знает)
Из за бугра все умные
И смелые
Садыков не даст соврать
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27567
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 04.05.25 - 08:51
Цитата:
Не могу. Каждый раз, когда учу кого-то как не сидеть сложа руки - сам оказываюсь в Канаде тем более, если вектор в этом вопросе уже определен бесповоротно, с ваших слов
Тимур Гафуров:
Приезжайте - поучите нас, как не сидеть сложа руки.
Приезжайте - поучите нас, как не сидеть сложа руки.
Не могу. Каждый раз, когда учу кого-то как не сидеть сложа руки - сам оказываюсь в Канаде тем более, если вектор в этом вопросе уже определен бесповоротно, с ваших слов
-
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