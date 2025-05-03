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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 22:02
#6016
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Цитата:
Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.

Об этом говорится в расследовании, проведенном двенадцатью СМИ из шести стран во главе с французским консорциумом журналистов Forbidden Stories. Собранные данные объединены в общий проект "Victoria Project". В расследовании участвовали, в частно

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=52634&post_id=1084841&viewmode=flat&sortorder=0&showonepost=1



Спецом прошел на жалобу Макса прочитать чем он там возмутился
Тоже читал этот материал про журналистку без глаз и почек
Честно вызывает сомнения вся эта история
Зафиксировано в каком состоянии тело пришло? Фото, видео?
Почему при передаче тела не велась фиксация и если велась почему не публикуют?
Это так любой труп можно выпотрошить а потом сказать что над человеком издевались
Сейчас в таких ситуациях веры на слово нет
Только фиксация и факты
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 22:04
#6017
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И главное зачем в таком случае вообще возвращать труп в состоянии было? Могли ответить машина с трупом попала на мину
Мясо раскидало идите собирайте
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44366
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 01:13
#6018
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Цитата:
Тимур Гафуров: ссылки на источник нет. Одного только сомнения в достоверности - недостаточно.


Да, пипец как канадец замутил
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6936
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 07:40
#6019
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Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра, позитива, энергии и отличного настроения!

Цитата:
saba:
Черт побери! Тыц не сработало! Пришёл Кайрат и всё испортил, ссылку выложил!!! Ай ай ай Кайрат как не стыдно, Максаф такую знатную ловушку для меня приготовил, я уже думал хана, изгонят с позором с форума!


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27567
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 08:44
#6020
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Цитата:
111:
Да, пипец как канадец замутил

Получается, что теперь можно любую дичь тут публиковать без ссылок, но удалить ее смогут только в случае если докажут, что это фейк. Ну что же, поживем с такими правилами, посмотрим куда это заведет.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1553
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 09:33
#6021
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Цитата:
maxsaf:
Получается, что теперь можно любую дичь тут публиковать без ссылок, но удалить ее смогут только в случае если докажут, что это фейк.

Как бы сразу так и было сказано. странно что вы этого не заметили.
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