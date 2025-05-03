Отправлено: - 22:02

Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.



Об этом говорится в расследовании, проведенном двенадцатью СМИ из шести стран во главе с французским консорциумом журналистов Forbidden Stories. Собранные данные объединены в общий проект "Victoria Project". В расследовании участвовали, в частно



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=52634&post_id=1084841&viewmode=flat&sortorder=0&showonepost=1



Цитата:Спецом прошел на жалобу Макса прочитать чем он там возмутилсяТоже читал этот материал про журналистку без глаз и почекЧестно вызывает сомнения вся эта историяЗафиксировано в каком состоянии тело пришло? Фото, видео?Почему при передаче тела не велась фиксация и если велась почему не публикуют?Это так любой труп можно выпотрошить а потом сказать что над человеком издевалисьСейчас в таких ситуациях веры на слово нетТолько фиксация и факты