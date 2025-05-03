Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и перспективы основных секторов в экономике Костаная обсудили в акимате
Отправлено: 03.05.25 - 22:51
Нужны реальные кадры, разбирающиеся в экономических и юридических вопросах! Другого не дано! Гос-во уже не будет дойной коровой и не будет теперь субсидировать любой бизнес, в том числе и строительный! Единственная роль гос-ва выделять землю под строительство и держать строжайший контроль в этой области, не получая взяток! В импортозависимой стране любой строительный материал завозится извне, своего никто не производит, от слова совсем, стали дармоедами и иждивенцами, рассчитывая на инвестиции, поступающие из Китая, Южной Кореи! А где миллиардеры Казахстана, почему не инвестируют в промышленность своей Родины, как принято среди них? А потому что плохо с ними работают налоговые, правоохранительные органы, которых не контролирует Правительство РК! Оно контролирует только приездом Премьера в провинцию, осмотром инвестиционного объекта и докладом о выгодности проекта! Сами ничего не производят! В стране каждая неделя одни праздники: религиозные, профессиональные, государственные и на это у всех, даже якобы бедных хватает денег! А где ответственность, разумная политика в развитии гос-ва, чтобы стать экспортной страной! Грех говорить, что гос-во стало экспортным за счет чужих инвестиционных денег, основная доля доходов будет уходить к ним, только "раб"очие будут местные и немного налогов за эксплуатацию земли и других ресурсов! Зерно и то является только сырьем, муку многие страны не покупают! Поэтому этот продукт не может являться экспортным продуктом! В общем одни цифры и удары в "грудь", что страна становится экспортной! Тратятся огромные деньги гос-вом на решение только внутренних проблем, которых тьма, особенно гос-во постаралось вырастить целое поколение иждивенцев как в бизнесе, так и среди населения! В чем преуспели так в банковских делах и налоговом секторе, который вообще не контролирует поступление налогов! Энергетика в загоне, дефицит э/энергии только начался и начинает нарастать и потом гос-во будет должником перед инвесторами! В общем денег нет, а вы держитесь за инвестиции!/
[Исправлено: абике, 03.05.2025 - 23:52]