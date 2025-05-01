Отправлено: - 10:56

saba:

Можно как в Финляндии, можно как в России, можно как во Франции и т.д

Гога:

Там два языка . Но у нас НЕЛЬЗЯ

Цитата:Можно как в Германии напримерНужно знать немецкийИди как в КанадеНужно знать английский везде даже в франкофонской провинции))Цитата:У нас это где? В Краснодаре нельзя использовать два языка? А армянский куда уже делся?))