Отправлено: - 19:36

Vit:

Дос, че то мне не верится. Ты сам часто писал что идёт пропоганда..



Вот в вашей ссылки пишут что органы извлекли. Давайте так. В РФ не очень эта медицина распространено, а во. В Европе и других натов с удовольствием и почки вырежут и тд.



Кайрат ты же взрослый.

[Исправлено: Kairat stayer, 03.05.2025 - 20:54]

Цитата:Дос Виталий, про извлечённые органы я не говорил. В заметке по ссылке пишут, что иногда отправляют в Украину тела без внутренних органов, никто в здравом уме не будет отправлять уличающие доказательства совершённых преступлений. Последнее действительно вызывает сомнения, возможно есть зафиксированные собранные доказательства, объяснения свидетелей, аудио-видео материалы, заключения экспертов и.т.д.В заметке отмечено, что по словам генпрокуратуры Украины, на теле Виктории обнаружили многочисленные следы пыток: перелом ребра, ссадины, различные кровоизлияния и возможные следы от применения электротока на стопах. Перед отправкой тела Рощиной в Украину были удалены глазные яблоки, мозг и часть гортани. Подъязычная кость была сломана. Судмедэксперты говорят, что удаление гортани может быть доказательством того, что Рощину задушили. При удушении ломается подъязычная кость, а в белках глаз можно обнаружить кровотечение.Вот как-раз включай мозги, идёт война, ненависть с обоих сторон зашкаливает. Украинцы хотят жить как в Европе, но россияне говорят с помочью пропаганды, что украинцы заблудшие наши братья и их нужно вернуть под контроль. Вопрос стоит так остро типа: мы их или они нас. Если будет перемирие, успешная Украина провал для властей России, вопросов много будет от глубинного народа. Скажут за что воевали, они живут лучше нас и.т.д.