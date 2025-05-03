А если серьезно, то трагедия молодой девушки не воспринимается уже как нечто ужасающее! Ну погибла и погибла, ну пытали, практически расчленили, что с того. Ещё одна жертва этой войны! Больше воспринимается как аргумент в споре, кто прав , а кто не очень, ах эти вот такие сякие, а им в ответ, а вот там бабушку замучали! И всё это скорее всего правда, к сожалению!
Vit: Дос, че то мне не верится. Ты сам часто писал что идёт пропоганда..
Вот в вашей ссылки пишут что органы извлекли. Давайте так. В РФ не очень эта медицина распространено, а во. В Европе и других натов с удовольствием и почки вырежут и тд.
Кайрат ты же взрослый.
Дос Виталий, про извлечённые органы я не говорил. В заметке по ссылке пишут, что иногда отправляют в Украину тела без внутренних органов, никто в здравом уме не будет отправлять уличающие доказательства совершённых преступлений. Последнее действительно вызывает сомнения, возможно есть зафиксированные собранные доказательства, объяснения свидетелей, аудио-видео материалы, заключения экспертов и.т.д.
В заметке отмечено, что по словам генпрокуратуры Украины, на теле Виктории обнаружили многочисленные следы пыток: перелом ребра, ссадины, различные кровоизлияния и возможные следы от применения электротока на стопах. Перед отправкой тела Рощиной в Украину были удалены глазные яблоки, мозг и часть гортани. Подъязычная кость была сломана. Судмедэксперты говорят, что удаление гортани может быть доказательством того, что Рощину задушили. При удушении ломается подъязычная кость, а в белках глаз можно обнаружить кровотечение.
Вот как-раз включай мозги, идёт война, ненависть с обоих сторон зашкаливает. Украинцы хотят жить как в Европе, но россияне говорят с помочью пропаганды, что украинцы заблудшие наши братья и их нужно вернуть под контроль. Вопрос стоит так остро типа: мы их или они нас. Если будет перемирие, успешная Украина провал для властей России, вопросов много будет от глубинного народа. Скажут за что воевали, они живут лучше нас и.т.д.
saba: Черт побери! Тыц не сработало! Пришёл Кайрат и всё испортил, ссылку выложил!!! Ай ай ай Кайрат как не стыдно, Максаф такую знатную ловушку для меня приготовил, я уже думал хана, изгонят с позором с форума!
К Кайрату претензий нет, он сделал все по правилам
Индус не приедет якобы на границе у него бои (которых нету) Фицо заболел Вучич животом хворает тоже не поедет на парад 9 мая
Подозрительно начали спрыгивать после угроз зеленского (как по мне шутливых) Но учитывая что Зеленский в белом доме на Трампа орал Мелкие сошки решили не рисковать Мало ли там какие пункты в договоре о ресурсах были Трамп там тоже шутник тот ещё
У меня полное сомнение что и Армения Азербайджан не приедут Сейчас тоже сошлются на какие-нибудь внутренние дела Типа молоко убежало Или чурчхела не созрела И 80летний юбилей вообще будет тусклым для деда
Виталий это война! На войне совершается много грязных и чудовищных дел! Причем я не говорю, что только с одной стороны! Разговоры о том , что наши так не могли, потому что они хорошие несостоятельны, потому что подонков хватает везде, а война добавляет безнаказанности, всегда можно на неё всё списать!
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