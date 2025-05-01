Цитата:
Гога:
Даже в таком состоянии главреду нельзя делать таких ошибок
Ну вы уж извините. Главред - тоже человек. Вне зависимости от состояния.
Цитата:
maxsaf:
Я прочел вашу статью дважды, но так и не увидел ответа на свой вопрос. Так же из статьи не понятно, где вы живёте.
Статья - не про меня, а про тенденцию в сфере образования Казахстана. На дополнительный вопрос отвечаю - записал ребенка в школу № 2. С нервами, но получилось.
Я привел факт - на микроучастке только одна школа. и она - с госязывеом обкчения. Остальное - детали.
Цитата:
Гога:
Ведь постоянно ссылаетесь как в других странах ? Почему это не берете себе
Я не определяю политические векторы в Казахстане. Могу их только анализировать. Иногда общественное мнение влияет на события - замедляет движение по вектору, реже - меняет вектор. В случае с языковым вопросом это уже пройденный этап.
Цитата:
maxsaf:
Страны же разные, у них так, в Казахстане по другому, и ниче с этим не поделать, надо ручки сложить и сидеть ждать
Приезжайте - поучите нас, как не сидеть сложа руки.