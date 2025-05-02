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≡ «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51660
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 02.05.25 - 22:27
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- В 17.00 у нас вода еще была, видимо у них рабочий день закончился, отключили и ушли на выходные, - возмущается наша читательница. - Причем это уже не в первый раз и они не хотят выбивать долги с должников, а страдают те, кто платят!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
839
Re: «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в...
Отправлено: 03.05.25 - 16:02
#15
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Пора уже всем плачущим и ноющим понять, что нельзя мириться с дармоедами, иждивенцами только из-за того, что у него дети маленькие, нет денег, нет здоровья! Надо было ранее думать прежде чем приехать из деревни в человейник, где тебе надо платить в 5 раз больше за коммуналку, за проезд в поликлинику, в больницу и перестать надеяться на социальное гос-во! Его уже нет давно, нужно надеяться на себя, прежде чем рисковать как бизнесмен, то нужно точно знать: будет ли работа, будет ли зарплата, которая позволит содержать семью, оплачивать коммуналку, и другие необходимости! беречь здоровье, если оно еще есть! Если ты самоуверен и есть деньги на все хотелки и коммуналку, а рядом живут иждивенцы, то сплотитесь и всех их под суд для взыскания долгов! Монополисты, акиматы тоже виноваты в образовании должников по коммуслугам, проявляя жалость к иждивенцам! Те кто не платит, он не голодный, он видит, что жить за чужой счет легко: кредиты, социалка, преференции! Ради денег рождаются дети, которыми можно козырять и требовать преференции у гос-ва, которое пока считается по Конституции социальным! Пора уже забыть про коммунизм, на дворе капитализм, где имеют место быть только платные услуги, в том числе коммунальные, медицинские образовательные! Благополучие людей зависит только от самих людей: есть честные, исполнительные граждане, и среди них обязательно живут те, которые не платят и не работают, надеясь на кредиты, на жалостливых соседей, на жалостливое гос-во, то есть никто не требует от иждивенцев реальной ответственности! Если люди хотят жить лучше чем вчера, то займитесь соседями иждивенцами, особенно в многоквартирных домах!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44365
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 03.05.25 - 16:14
#16
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Цитата:
абике:
Если люди хотят жить лучше чем вчера, то займитесь соседями иждивенцами,

Когда то так занялись соседями казахами и вырезали 7 миллионов человек, потому что на их взгляд они были иждивенцами..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10302
Re: «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в...
Отправлено: 03.05.25 - 19:13
#17
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Цитата:
Vit:
У меня бойлер на 50 литров стоит. Хватает принять ванну и потом ещё немного на душ ополаснутся. Очень люблю каждый вечер принимать водные процедуры. Потом спишь как младенец. Чистый

У меня сауна,я её каждый вечер включаю,не сильно градусов 70-80 вполне хватает,нагреешся хорошо и в бассейн в ледянную воду,с бассейна вылезешь кругом природа чистый воздух небо в звёздах вот это кайф,кстати бойлер на всякий случай то же имеется,хотя вода с котла горячая идёт,зато всё своё и жаловаться не на кого.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44365
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 03.05.25 - 19:47
#18
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Цитата:
Добринцофф:
У меня сауна

Ты богат, заработал, но это удается к сожалению не большинству нашего населения.
Верю конечно что у тебя там все хорошо..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10302
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 03.05.25 - 19:59
#19
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Цитата:
111:
Ты богат, заработал

Для того что бы построить сауну и бассейн необязательно быть богатым,хотя конечно средства нужны,просто каждый выбирает своё,кто то квартиру в центре города,а кто то частный дом на земле.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44365
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 03.05.25 - 20:18
#20
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Цитата:
Добринцофф:
Для того что бы построить сауну и бассейн необязательно быть богатым,хотя конечно средства нужны,просто каждый выбирает своё,кто то квартиру в центре города,а кто то частный дом на земле.

Если строить под себя, то да, бабки нужны и хорошая физическая форма.
Если покупать что то, дом или квартиру, то многие покупают квартиры, потому что домов элементарно выбор очень маленький за те деньги, ну и если достраивать баню и тд, то нужна хорошая физическая подготовка или опять же наличие денег.
Плюс сейчас тормозит всё эти бесконечные выселения, где можно взять тут дом, чтоб не снесли через десять лет.
Плюс опять же наличие школы, детсада.
Смотрел дом в районе Кинеу или где то там

Но опять же и ценник конский был, сейчас смотрю дешевле, но вот такие дома, это редкость что мне нравятся, за 30 конечно можно думать, где взять еще недостающие лимонов 5..
И то тут три комнаты и какие то смежные, в отличии от нашей четырешки, да и рятерым тут , еще и дед старый хрыч, тяжеловато будет
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11807
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 03.05.25 - 20:28
#21
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Цитата:
111:
Когда то так занялись соседями казахами и вырезали 7 миллионов человек

===Зачем опять неправду пишешь ?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
740
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 03.05.25 - 21:10
#22
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Цитата:
111:
Когда то так занялись соседями казахами и вырезали 7 миллионов человек, потому что на их взгляд они были иждивенцами..

Цитата:
Гога:
===Зачем опять неправду пишешь ?

Не отклоняйтесь, пожалуйста, от темы ветки. Дальнейшее обсуждение продолжайте во флуде. Здесь - будем удалять
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