НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 401 из 401«1...399400401
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 17:53
#6001
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если серьезно, то трагедия молодой девушки не воспринимается уже как нечто ужасающее! Ну погибла и погибла, ну пытали, практически расчленили, что с того. Ещё одна жертва этой войны! Больше воспринимается как аргумент в споре, кто прав , а кто не очень, ах эти вот такие сякие, а им в ответ, а вот там бабушку замучали! И всё это скорее всего правда, к сожалению!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16498
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 18:03
#6002
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Дос, че то мне не верится. Ты сам часто писал что идёт пропоганда..
Вот в вашей ссылки пишут что органы извлекли.

Давайте так. В РФ не очень эта медицина распространено, а во. В Европе и других натов с удовольствием и почки вырежут и тд.

Кайрат ты же взрослый. :-x
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18074
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 18:16
#6003
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А ты в чей адрес эти слова тут применяешь, умник?

В адрес местных зетников из числа хохлов и москалей там же написано Цитата:
maxsaf:
Конечно можно. У них слов нет другого предназначения. И правила именно под такой случай меняли.

Если хочешь поспорить к Тимуру Гафурову притензии я его слова привел
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2307
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 19:13
#6004
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А если серьезно

Если серьёзно, все просто ждут очередного разоблачения этого ЦИПсОвского вброса. Привыкли уже.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2307
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 19:16
#6005
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
во вторых- это ИХ дело, ИХ совести

Абсолютно согласен.
Когда кто-то начинает кого-то поливать грязью, я всегда комментирую: "Твои слова характеризуют не того, кого ты поливаешь, а тебя самого!"
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2307
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 19:31
#6006
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного правды от сшанца:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 19:36
#6007
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Дос, че то мне не верится. Ты сам часто писал что идёт пропоганда..

Вот в вашей ссылки пишут что органы извлекли. Давайте так. В РФ не очень эта медицина распространено, а во. В Европе и других натов с удовольствием и почки вырежут и тд.

Кайрат ты же взрослый.


Дос Виталий, про извлечённые органы я не говорил. В заметке по ссылке пишут, что иногда отправляют в Украину тела без внутренних органов, никто в здравом уме не будет отправлять уличающие доказательства совершённых преступлений. Последнее действительно вызывает сомнения, возможно есть зафиксированные собранные доказательства, объяснения свидетелей, аудио-видео материалы, заключения экспертов и.т.д.

В заметке отмечено, что по словам генпрокуратуры Украины, на теле Виктории обнаружили многочисленные следы пыток: перелом ребра, ссадины, различные кровоизлияния и возможные следы от применения электротока на стопах. Перед отправкой тела Рощиной в Украину были удалены глазные яблоки, мозг и часть гортани. Подъязычная кость была сломана. Судмедэксперты говорят, что удаление гортани может быть доказательством того, что Рощину задушили. При удушении ломается подъязычная кость, а в белках глаз можно обнаружить кровотечение.

Вот как-раз включай мозги, идёт война, ненависть с обоих сторон зашкаливает. Украинцы хотят жить как в Европе, но россияне говорят с помочью пропаганды, что украинцы заблудшие наши братья и их нужно вернуть под контроль. Вопрос стоит так остро типа: мы их или они нас. Если будет перемирие, успешная Украина провал для властей России, вопросов много будет от глубинного народа. Скажут за что воевали, они живут лучше нас и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 03.05.2025 - 20:54]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44365
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 19:39
#6008
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно, впервые в мировой истории какая то самоходная лодка сбила фашиствующий Су-27..
Ну хохлы, ну дают..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44365
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 19:46
#6009
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Казахстан ввел запрет на въезд русским националистам, депутатам госдумы..
И это всё?
Профайл
Страница 401 из 401«1...399400401
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS