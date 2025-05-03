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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8009
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 15:55
#5986
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Цитата:
maxsaf:
кто памятники вашему делу сноси


Никто и не сносит- во первых - деду нет памятника, а во вторых- это ИХ дело, ИХ совести.
От ИХ отношения к Дню Победы или к самой ВОВ - моё отношение к ВОВ, к деду и к сотням, тысячам ветеранов - НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ.

Мне на них и их движения- глубоко НАСРАТЬ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44361
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 15:57
#5987
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Цитата:
111:
В Канаде ночь закончилась?

Или правильнее всего скончалась..
Или Кончила свое существование, ради ночного порыва Макса поругаться с окончанием или скончанием ночи и под прекрасное утро..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27564
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 15:58
#5988
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Цитата:
ACROS:
Никто и не сносит

А, ну все ясно с вами. Шоры...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8009
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 16:05
#5989
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Цитата:
maxsaf:
Шоры...



Я вас прекрасно понял и мысль вашу тоже: - вселенские проблемы: они мне ни к чему- жалко конечно что память ГНОБЯТ, но тут ничего не поделаешь и голову НЕ НАДО этим забивать.

Главное:- мы деда помним и уважаем и в памяти нашей он - ГЕРОЙ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44361
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 16:09
#5990
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Цитата:
maxsaf:
Уважаемая редакция. Прошу удалить пост пользователя по причине сомнения в достоверности и отсутствия ссылки на источник. тыц


Прикольно, потому не спит..
Везде снится Саба и его нарушение..
Третье по счету, а потому его временное удаление..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27564
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 16:10
#5991
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Цитата:
ACROS:
вселенские проблемы: они мне ни к чему- жалко конечно что память ГНОБЯТ, но тут ничего не поделаешь и голову НЕ НАДО этим забивать.

А я вас и не призывал идти морду бить кому-то. Просто с названием для них определитесь, и всё.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 16:27
#5992
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Цитата:
111:
Везде снится Саба и его нарушение

Кипит, кипит внутри некая субстанция, спать не даёт!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 16:34
#5993
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Ой ну что такое! Почему товарищи на помощь Максафу не спешат? Спят что ли! Тут героический Мальчиш Кибальчиш не успевает от Мальчишек Плохишей отбиваться!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 16:35
#5994
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Ссылка: Аркадий Гайдар, сказка времён СССР.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44361
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 16:36
#5995
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Цитата:
saba:
субстанция

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 16:41
#5996
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Цитата:
maxsaf:
В ООН сочли дискриминационным закон Украины «О национальных меньшинствах» и обвинили Киев в нарушении прав граждан, говорящих на русском языке.

Что-то я сомневаюсь в достоверности этой информации. Хоть в ней и есть ссылка на риа, но в самой статье агенства ссылки на документ или что-то подобное не имеется. Что же это выходит?! "Одно риа сказало"???
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 17:03
#5997
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если сообщение будет признано фейковым, то оно будет удалено. Доказательства ложности опубликованной информации могут предоставлять другие комментаторы.

Кстати, я так полагаю что данное правило действует в обоих направлениях. По части "других пользователей". И вновь напомню что это форум, а не личный "клуб по интересам"
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6934
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 17:16
#5998
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Цитата:
saba:
А журналистам?
Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.

Об этом говорится в расследовании, проведенном двенадцатью СМИ из шести стран во главе с французским консорциумом журналистов Forbidden Stories. Собранные данные объединены в общий проект "Victoria Project". В расследовании участвовали, в частности, издания "Украинская правда" и "Важные истории".


Отмечают, что 29 апреля стало известно, что тело Виктории Рощиной вернули родственникам без внутренних органов. Ее останки привезли в Украину в феврале 2025 года, они были в пакете под видом останков неизвестного мужчины. Расследование гибели Виктории Рощиной в российском плену провели журналисты двенадцати СМИ из разных стран: газет The Guardian и The Washington Post, "Украинской правды", российского издания "Важные истории" и других. 45 журналистов из разных стран также закончили работу самой Рощиной о том, как устроена система похищения мирных жителей Украины на оккупированных Россией территориях.

Подробнее здесь:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8009
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 17:25
#5999
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Цитата:
maxsaf:
с названием для них определитесь


Великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов дал им точное определение: МАНКУРТЫ.

Я поддерживаю его его.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 17:48
#6000
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Черт побери! Тыц не сработало! Пришёл Кайрат и всё испортил, ссылку выложил!!! Ай ай ай Кайрат как не стыдно, Максаф такую знатную ловушку для меня приготовил, я уже думал хана, изгонят с позором с форума!
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