Никто и не сносит- во первых - деду нет памятника, а во вторых- это ИХ дело, ИХ совести. От ИХ отношения к Дню Победы или к самой ВОВ - моё отношение к ВОВ, к деду и к сотням, тысячам ветеранов - НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ.
maxsaf: В ООН сочли дискриминационным закон Украины «О национальных меньшинствах» и обвинили Киев в нарушении прав граждан, говорящих на русском языке.
Что-то я сомневаюсь в достоверности этой информации. Хоть в ней и есть ссылка на риа, но в самой статье агенства ссылки на документ или что-то подобное не имеется. Что же это выходит?! "Одно риа сказало"???
saba: А журналистам? Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.
Об этом говорится в расследовании, проведенном двенадцатью СМИ из шести стран во главе с французским консорциумом журналистов Forbidden Stories. Собранные данные объединены в общий проект "Victoria Project". В расследовании участвовали, в частности, издания "Украинская правда" и "Важные истории".
Отмечают, что 29 апреля стало известно, что тело Виктории Рощиной вернули родственникам без внутренних органов. Ее останки привезли в Украину в феврале 2025 года, они были в пакете под видом останков неизвестного мужчины. Расследование гибели Виктории Рощиной в российском плену провели журналисты двенадцати СМИ из разных стран: газет The Guardian и The Washington Post, "Украинской правды", российского издания "Важные истории" и других. 45 журналистов из разных стран также закончили работу самой Рощиной о том, как устроена система похищения мирных жителей Украины на оккупированных Россией территориях.
Черт побери! Тыц не сработало! Пришёл Кайрат и всё испортил, ссылку выложил!!! Ай ай ай Кайрат как не стыдно, Максаф такую знатную ловушку для меня приготовил, я уже думал хана, изгонят с позором с форума!
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