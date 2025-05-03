Отправлено: - 16:10

ACROS:

вселенские проблемы: они мне ни к чему- жалко конечно что память ГНОБЯТ, но тут ничего не поделаешь и голову НЕ НАДО этим забивать.

Цитата:А я вас и не призывал идти морду бить кому-то. Просто с названием для них определитесь, и всё.