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≡ Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и перспективы основных секторов в экономике Костаная обсудили в акимате
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51660
Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и перспективы основных секторов в экономике Костаная обсудили в акимате
Отправлено: 03.05.25 - 17:01
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В масштабах области этот город является локомотивом в развитии многих отраслей. Он безусловный лидер по показателям оптовой и розничной торговли. При отсутствии горнодобывающих предприятий, за счет обрабатывающего сектора обеспечивает 54% объема выпуска промышленной продукции, 50% инвестиций в основной капитал, 57% вводимого в области жилья. Но данные за первый квартал 2025 года четко показали точки риска в экономическом развитии Костаная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44361
Re: Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и...
Отправлено: 03.05.25 - 17:01
#1
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Цифры накидали и довольны..
Помогут только штрафы и платные дороги..
Только дороги наши что вялый и падающий Член, но нам предлагают платить как за твердый и стоячий, забывая о том, что наши стареющие государи давно уже вышли из того возраста, в каком по легенде живет тот самый Тарзан, который удовлетворяет абсолютно всех своих сожителей и безо всяких на то денег..
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