Re: Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и...

Отправлено: - 17:01

Цифры накидали и довольны..

Помогут только штрафы и платные дороги..

Только дороги наши что вялый и падающий Член, но нам предлагают платить как за твердый и стоячий, забывая о том, что наши стареющие государи давно уже вышли из того возраста, в каком по легенде живет тот самый Тарзан, который удовлетворяет абсолютно всех своих сожителей и безо всяких на то денег..