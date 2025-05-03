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Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и перспективы основных секторов в экономике Костаная обсудили в акимате
Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и перспективы основных секторов в экономике Костаная обсудили в акимате
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