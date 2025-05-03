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≡ "Тарифы, как в гостинице". Почему за хранение тела умершего в патбюро берут плату с родственников
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51659
"Тарифы, как в гостинице". Почему за хранение тела умершего в патбюро берут плату с родственников
Отправлено: 03.05.25 - 14:47
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Почему за хранение тела умершего в патолого-анатомических бюро берут плату с родственников? С таким вопросом обратились казахстанцы, которых удивила почасовая оплата за хранение тел их близких. Например, в одном случае у родственников покойного попросили 400 тенге за час. Ситуацию прояснили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16497
Re: "Тарифы, как в гостинице". Почему за хранение тела...
Отправлено: 03.05.25 - 14:47
#1
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Дорого стало умирать. Казахами надо лошадь зарезать. Русским тоже куча проблем. Головная боль для всех. Наверно скоро в огороде начнут хоронить.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1395
Re: "Тарифы, как в гостинице". Почему за хранение тела...
Отправлено: 03.05.25 - 15:40
#2
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Покружили вокруг да около и не ответили на вопрос, почему дорого? Если часть из бюджета покрывается, а часть из ОСМС, почему тогда родственники платят, ведь обязательная у них уже оплачена, как правило. Темная сторона нашей медицины полна тщательно охраняемых тайн. Если посчитать умерших и сколько за них внесено бабок, то возможно всю медицину можно будет содержать, только падают эти деньги не в бюджет скорей всего.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44359
Re: "Тарифы, как в гостинице". Почему за хранение тела...
Отправлено: 03.05.25 - 16:30
#3
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Ну хоть по окончании жизни пожить в гостинице за дорого и не важно в какой уже, важны лишь твои деньги, которые заберут родственники и поделят..
На это видимо расчитано..
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