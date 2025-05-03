Re: "Тарифы, как в гостинице". Почему за хранение тела...

Отправлено: - 15:40

Покружили вокруг да около и не ответили на вопрос, почему дорого? Если часть из бюджета покрывается, а часть из ОСМС, почему тогда родственники платят, ведь обязательная у них уже оплачена, как правило. Темная сторона нашей медицины полна тщательно охраняемых тайн. Если посчитать умерших и сколько за них внесено бабок, то возможно всю медицину можно будет содержать, только падают эти деньги не в бюджет скорей всего.