Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Тарифы, как в гостинице". Почему за хранение тела умершего в патбюро берут плату с родственников
"Тарифы, как в гостинице". Почему за хранение тела умершего в патбюро берут плату с родственников
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 84
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать