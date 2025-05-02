Re: «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в...

Отправлено: - 16:02

Пора уже всем плачущим и ноющим понять, что нельзя мириться с дармоедами, иждивенцами только из-за того, что у него дети маленькие, нет денег, нет здоровья! Надо было ранее думать прежде чем приехать из деревни в человейник, где тебе надо платить в 5 раз больше за коммуналку, за проезд в поликлинику, в больницу и перестать надеяться на социальное гос-во! Его уже нет давно, нужно надеяться на себя, прежде чем рисковать как бизнесмен, то нужно точно знать: будет ли работа, будет ли зарплата, которая позволит содержать семью, оплачивать коммуналку, и другие необходимости! беречь здоровье, если оно еще есть! Если ты самоуверен и есть деньги на все хотелки и коммуналку, а рядом живут иждивенцы, то сплотитесь и всех их под суд для взыскания долгов! Монополисты, акиматы тоже виноваты в образовании должников по коммуслугам, проявляя жалость к иждивенцам! Те кто не платит, он не голодный, он видит, что жить за чужой счет легко: кредиты, социалка, преференции! Ради денег рождаются дети, которыми можно козырять и требовать преференции у гос-ва, которое пока считается по Конституции социальным! Пора уже забыть про коммунизм, на дворе капитализм, где имеют место быть только платные услуги, в том числе коммунальные, медицинские образовательные! Благополучие людей зависит только от самих людей: есть честные, исполнительные граждане, и среди них обязательно живут те, которые не платят и не работают, надеясь на кредиты, на жалостливых соседей, на жалостливое гос-во, то есть никто не требует от иждивенцев реальной ответственности! Если люди хотят жить лучше чем вчера, то займитесь соседями иждивенцами, особенно в многоквартирных домах!