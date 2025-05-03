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≡ Амиржан КОСАНОВ: Не одними аблязовыми мазан демократический мир
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51657
Амиржан КОСАНОВ: Не одними аблязовыми мазан демократический мир
Отправлено: 03.05.25 - 08:57
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Сначала предыстория. Накануне юбилейной сессии АНК в соцсетях и мессенджерах появилась провокационная информация о том, что 23–24 апреля на ней якобы объявят референдум о «вхождении Казахстана в состав России». Первоисточником «сенсационного инсайда» стал беглый политик и экс-банкир Мухтар Аблязов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7545
Re: Амиржан КОСАНОВ: Не одними аблязовыми мазан демократический...
Отправлено: 03.05.25 - 08:57
#1
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громоздкого и неэффективного, парадно-концертного образования, покажет время
Я не совсем понимаю,для чего создан этот орган,чем они занимаются и почему нет подобного собрания в Америке или в той же России
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2304
Re: Амиржан КОСАНОВ: Не одними аблязовыми мазан демократический...
Отправлено: 03.05.25 - 09:58
#2
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"...не для таких ли политических махинаций и манипуляций было в свое время задумано создание этого органа..."
Именно так и было и именно так и есть.
...
Для любых здравых законодательных инициатив у нас есть правительство и парламент.
А вот когда нужно протолкнуть что-то выхоящее за рамки здравого смысла и нужна эта АНК.
Там даже само название вопросы вызывает.
Изначально это было Ассамбленя народОВ Казахстана. Что вполне логично на фоне постоянного упоминания про "многонациональный Казахстан".
Но какой-то "умник" решил, что в Казахстане проживает один народ и эта структура стала называться Ассамблеей народА Казахстана.
Возникает вопрос:
- Если народ один, то кого и/или что объединяет эта структура?
Тем паче, что в структуре исполнительной власти есть органы, которым по определению надлежит решать все вопросы межнациональных, межконфессиональных и прочих межчеловеческих вопросов с применением этой самой власти посредством вплоть до той же полиции. То есть, есть не просто органы исполнительной власти, но и органы, имеющие возможность применять эту власть при необходимости.
...
Зачем на этом фоне содержать ещё и АНК?
...
:-) Вспомнилось ещё и существование такой же мутной структуры под названием "Самрук-Казына", дублирующей, по сути, правительство.
Единственное оправдание существования этих "органов" - создание "рабочих мест" для нашего постоянно плодящегося чиновничества.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8006
Re: Амиржан КОСАНОВ: Не одними аблязовыми мазан демократический...
Отправлено: 03.05.25 - 13:58
#3
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Цитата://ко мне с вопросами на полном серьезе обращались образованные/

Что то сомневаюсь что бы к нему, после выборов 2019 года КТО нибудь обращался ???

Хромая УТКА или СБИТЫЙ лётчик- кто же к тебе обратиться ??

Если ДОПУСТИТЬ гипотетически что и обращались, да и к тому же якобы ОБРАЗОВАННЫЕ- то учитывая уровень репутации самого автора - боюсь предположить и уровень их ОБРАЗОВАННОСТИ.
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