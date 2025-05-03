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"...не для таких ли политических махинаций и манипуляций было в свое время задумано создание этого органа..."Именно так и было и именно так и есть....Для любых здравых законодательных инициатив у нас есть правительство и парламент.А вот когда нужно протолкнуть что-то выхоящее за рамки здравого смысла и нужна эта АНК.Там даже само название вопросы вызывает.Изначально это было Ассамбленя народОВ Казахстана. Что вполне логично на фоне постоянного упоминания про "многонациональный Казахстан".Но какой-то "умник" решил, что в Казахстане проживает один народ и эта структура стала называться Ассамблеей народА Казахстана.Возникает вопрос:- Если народ один, то кого и/или что объединяет эта структура?Тем паче, что в структуре исполнительной власти есть органы, которым по определению надлежит решать все вопросы межнациональных, межконфессиональных и прочих межчеловеческих вопросов с применением этой самой власти посредством вплоть до той же полиции. То есть, есть не просто органы исполнительной власти, но и органы, имеющие возможность применять эту власть при необходимости....Зачем на этом фоне содержать ещё и АНК?...Вспомнилось ещё и существование такой же мутной структуры под названием "Самрук-Казына", дублирующей, по сути, правительство.Единственное оправдание существования этих "органов" - создание "рабочих мест" для нашего постоянно плодящегося чиновничества.