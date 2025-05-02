«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 02.05.25 - 22:27
- В 17.00 у нас вода еще была, видимо у них рабочий день закончился, отключили и ушли на выходные, - возмущается наша читательница. - Причем это уже не в первый раз и они не хотят выбивать долги с должников, а страдают те, кто платят! Читать новость
Мой друзья поставили бойлер на 50 литров и послали монополиста куда подальше,а другие греют воду на газу и купаются методом черпака как в лучших турецких хамамах ,что тоже выход из ситуации. Другие мои знакомые купили элктрическую насадку на кран,чуть пожар не устроили вовремя автоматика сработала
Выбивать долги сложно. Законы в Казахстане такие, что надо много времени ожидать. ОСИ: чтобы взыскать надо ждать полгода. На 7-й месяц подавать. 3 месяца по закону, а потом 3 месяца для накопления суммы долга. Сам процесс взыскания займет до 2 месяцев. За месячную плату 3500 тенге бегать никто не хочет - председатель, нотариус, ЧСИ. Поэтому долгов хватает. Необходимо упростить процесс, оцифровать, убрать 3 месяца ожидания. Потом еще соседи приходят ругаться. Люди ужасно не дисциплинированные, безответственные, совести нет. Самые хорошие методы у электриков. Не оплатил, пришли - отключили. Хочешь подключиться - плати. Поэтому у таких компаний как КТЭК, в домах ОСИ - долги. Люди получают услуги, но платить не хотят
Без радикальных инструментов не обойтись. Если жилец не платит год, то квартира должна изыматься и выставляться на продажу. Вы же не можете их отключить от услуг как свет. Общее имущество. Хорошую комиссию за изъятие, продажу должен получать ЧСИ. Трудно иметь дело с такими людьми (нервная работа, плюс угрозы).
Ну а что вы еще хотели? Общежитие оно такое. В целом вопрос конечно решаемый, но мы ж тут строим из себя социально-ориентированное государство. Нищее, но социально-ориентированное. Короче совок ещё один, только у того денег чуть больше было.
ACROS: Там НЕ БЕДНЫЕ люди живут- бедные живут в аулах и сёлах.
Какие не бедные? . Это у вас много денег, а там половина в долгах сидят, в кредитах. Две коровы продали в селе и переехали в город, на предоплату им хватило и теперь экономят на всём. Покушать экономят. И тд.
Ну и какого х.я попёрлись в город:- работали бы механизатором, дояркой, телятницей - были бы и при деньгах и в почёте, в своём доме с участком- огород, полный сарай скота и самое главное - уважение и почёт односельчан и порядок наедине с собой.
Вот именно. Я знаю ребят лично. Неплохо в деревни живут. Начиная с весны сеят, потом, химия, потом уборка. Зимой порядок с техникой наводят. У кого руки в порядке им в городе ловить не чего. А тот кто в деревни толком не че не умеет, то и в городе от такого не чего ждать.
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