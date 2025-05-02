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≡ «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51657
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 02.05.25 - 22:27
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- В 17.00 у нас вода еще была, видимо у них рабочий день закончился, отключили и ушли на выходные, - возмущается наша читательница. - Причем это уже не в первый раз и они не хотят выбивать долги с должников, а страдают те, кто платят!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8006
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 02.05.25 - 22:27
#1
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Цитата:///Причем это уже не в первый раз и они не хотят выбивать долги с должников, а страдают те, кто платят!//

И правильно делают: - СОЛИДАРНАЯ ответственность - из-за таких и убыточна КТЭК.

Пусть соседи выбивают долги у своих же соседей - так будет БЫСТРЕЙ и ЭФФЕКТИВНЕЙ.

Выбили, закрыли долги - вот вам тепло.

Цитата:///В ближайшее время «НГ» попробует разобраться в ситуации.//

Не моё дело, конечно: - но, думаю НЕ СТОИТ.

Сами себе СОЗДАЛИ проблему- пусть сами её и РЕШАЮТ.

Там НЕ БЕДНЫЕ люди живут- бедные живут в аулах и сёлах.

Пусть ВСЕ платят- раз отключи за долги значит так оно и есть.

Директор БМК зря не скажет.

[Исправлено: ACROS, 02.05.2025 - 23:28]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1943
Re: «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в...
Отправлено: 03.05.25 - 02:37
#2
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......по сусекам вышкребали на покупку жилья а теперече не хватает на оплату коммуналки,следовательно требуется ввести программу гос.поддержки для оплаты ком.услуг....люди не должны бедствовать....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8006
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 03.05.25 - 06:05
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.люди не должны бедствовать



А, эти люди, которые по сусекам: - не пробовали просто ОПЛАЧИВАТЬ и причём вовремя.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7545
Re: «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в...
Отправлено: 03.05.25 - 09:02
#4
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Мой друзья поставили бойлер на 50 литров и послали монополиста куда подальше,а другие греют воду на газу и купаются методом черпака как в лучших турецких хамамах ,что тоже выход из ситуации. Другие мои знакомые купили элктрическую насадку на кран,чуть пожар не устроили вовремя автоматика сработала
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10300
Re: «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в...
Отправлено: 03.05.25 - 10:14
#5
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Цитата:
- У всех есть маленькие дети, это сколько же воды нам надо нагреть! - возмущается девушка.

Источник:

Кто нибудь скажите уже этим людям,что надеятся в нашей стране нужно только на себя,пусть поставит бойлер и забудет про все эти отключения
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
977
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 03.05.25 - 10:30
#6
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Выбивать долги сложно. Законы в Казахстане такие, что надо много времени ожидать. ОСИ: чтобы взыскать надо ждать полгода. На 7-й месяц подавать. 3 месяца по закону, а потом 3 месяца для накопления суммы долга. Сам процесс взыскания займет до 2 месяцев. За месячную плату 3500 тенге бегать никто не хочет - председатель, нотариус, ЧСИ. Поэтому долгов хватает. Необходимо упростить процесс, оцифровать, убрать 3 месяца ожидания.
Потом еще соседи приходят ругаться. Люди ужасно не дисциплинированные, безответственные, совести нет. Самые хорошие методы у электриков. Не оплатил, пришли - отключили. Хочешь подключиться - плати.
Поэтому у таких компаний как КТЭК, в домах ОСИ - долги. Люди получают услуги, но платить не хотят

Без радикальных инструментов не обойтись. Если жилец не платит год, то квартира должна изыматься и выставляться на продажу. Вы же не можете их отключить от услуг как свет. Общее имущество. Хорошую комиссию за изъятие, продажу должен получать ЧСИ. Трудно иметь дело с такими людьми (нервная работа, плюс угрозы).

[Исправлено: arman_kst, 03.05.2025 - 11:55]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1548
Re: «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в...
Отправлено: 03.05.25 - 11:57
#7
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Ну а что вы еще хотели? Общежитие оно такое. В целом вопрос конечно решаемый, но мы ж тут строим из себя социально-ориентированное государство. Нищее, но социально-ориентированное. Короче совок ещё один, только у того денег чуть больше было.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16495
Re: «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в...
Отправлено: 03.05.25 - 12:58
#8
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У меня бойлер на 50 литров стоит. Хватает принять ванну и потом ещё немного на душ ополаснутся. Очень люблю каждый вечер принимать водные процедуры. Потом спишь как младенец. Чистый.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16495
Re: «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в...
Отправлено: 03.05.25 - 13:07
#9
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Цитата:
ACROS:
Там НЕ БЕДНЫЕ люди живут- бедные живут в аулах и сёлах.

Какие не бедные? . Это у вас много денег, а там половина в долгах сидят, в кредитах.
Две коровы продали в селе и переехали в город, на предоплату им хватило и теперь экономят на всём. Покушать экономят. И тд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8006
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 03.05.25 - 13:45
#10
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Цитата:
Vit:
там половина в долгах сидят, в кредитах.



Ну и какого х.я попёрлись в город:- работали бы механизатором, дояркой, телятницей - были бы и при деньгах и в почёте, в своём доме с участком- огород, полный сарай скота и самое главное - уважение и почёт односельчан и порядок наедине с собой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16495
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 03.05.25 - 13:56
#11
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Цитата:
ACROS:
Вот именно. Я знаю ребят лично. Неплохо в деревни живут. Начиная с весны сеят, потом, химия, потом уборка. Зимой порядок с техникой наводят. У кого руки в порядке им в городе ловить не чего. А тот кто в деревни толком не че не умеет, то и в городе от такого не чего ждать.
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