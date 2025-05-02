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≡ «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51657
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 02.05.25 - 19:46
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С 28 апреля в Костанайской области таких стало две. Кроме 163 км от Костаная до пункта пропуска «Кайрак», платным теперь является и 151-километровый участок трассы от Костаная до Денисовки. У тех, кто столкнулся с необходимостью платить за проезд в этом направлении, возникает много вопросов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7755
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 09:06
#15
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Цитата:
vofkakst:
дебилов, стоящих за этой затеей, не пришло в голову возразить и сказать,

Так Автожол тут скорее всего и не при чём! В правительстве сказали любой ценой деньги в бюджет собрать, вот и стараются кто во что горазд! Деньги с платных дорог разве целевым назначением на дороги идут? Я сейчас не в теме, но по моему в общий котел, а там куда выделят
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
725
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 09:08
#16
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нехай этот Горвард сам катается по своей альтернативке. Весь чиновничий аппарат вызывает отвращение, паразиты на теле общества.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2304
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 10:12
#17
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Не правильно вопросы ставятся.
Надо решать не способы, время и место оплаты.
Необходимо ставить вопрос об античеловечности, не побоюсь этого слова, самого принципа платности дорог.
Не должно у нас быть платных дорог вообще.
Не тот у нас уровень развития ни государства, ни экономики, ни дорожной сети, чтобы вводить платные дороги.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1262
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 03.05.25 - 11:34
#18
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Начистоту - за проезд по хорошей дороге лично я бы не возражал платить. Но именно по хорошей, с хорошим покрытием, освещением (не дешёвым светодиодным Китаем, как у нас), инфраструктурой ( магазинами, заправками, туалетами. Но пока мы научимся это делать - летающие автомобили появятся, которым дороги на фиг не нужны будут. Печальная перспектива.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7755
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 12:28
#19
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Цитата:
vofkakst:
не дешёвым светодиодным Китаем, как у нас), и

В чём разница в освещении между дешёвым и недешевым светодиодным освещением? Мощность светового потока одинакова если, то разницы нет! Вопрос только в качестве светильника, но у светодиодов особо на освещенность не влияет, только на срок работы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7755
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 12:30
#20
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У нас раньше ставили светильники Миасского завода, чьи там светодиоды не знаю, но тоже достаточно быстро из строя выходили.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1262
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 03.05.25 - 13:18
#21
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Цитата:
saba:
В чём разница в освещении

Обычный уличный фонарь, ислучающий теплый свет. Желтый. Лучше ничего еще не придумали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16495
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 03.05.25 - 13:25
#22
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Цитата:
vofkakst: Начистоту - за проезд по хорошей дороге лично я бы не возражал платить
Спорно.) Кокчетав-Астана. Автобан. Каждый год зимой убиваются по 50 или больше машин. Летом в дождь стоят лужи а после луж машины с поднятым капотом. Сушатся). Даже платку автобановскую нормально не могут сделать. :-x

[Исправлено: Vit, 03.05.2025 - 13:26]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8006
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 13:33
#23
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Цитата:
Vit:
Даже платку автобановскую нормально не могут сделать.


Традиционно скажу: БОЛАШАКОВЦЫ - это все планируют, бездари обучившие за народные деньги.
Ну и конечно: - РАЗВОРОВАЛИ эту платку и акша кончаются в казне и начали выжимать с народа по копейки в бюджет.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1262
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 03.05.25 - 13:38
#24
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Цитата:
Vit:
Спорно.

Хорошие дороги и Казахстан - вообще не вяжется. Вон, дорога на Челябинск - как скатерть расправленная, ровненькая, аккуратненькая. А у нас... Областной центр с дырявыми дорогами и особо опасными трассами. Позорище. Зато миллионы на дороги каждый год тратим, и не можем никак найти дорожников с прямыми руками из плеч. .
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1548
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 03.05.25 - 14:23
#25
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Цитата:
vofkakst: и не можем никак найти дорожников с прямыми руками из плеч.
А мы что, ищем их?
Нет. Во всяком случае я таких оплошностей не замечал. Мы из года в год платим бюджетные деньги одним и тем же бракоделам, подписываем акты, принимаем выполненные работы. И все это под соусом заботы о гражданах. Мол де у людей работа будет, туда-сюда, цепочки экономические, стимулирование и все такое.
Как там эта знаменитая фраза, "у меня нет других писателей"!?
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