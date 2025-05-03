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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:36
Цитата:
Я уже сообщил открыто, что сомневаюсь в достоверности. Дальше читайте правила и разъяснение редакции.
saba:
А уже Вам решать насколько я достоверен .
А уже Вам решать насколько я достоверен .
Я уже сообщил открыто, что сомневаюсь в достоверности. Дальше читайте правила и разъяснение редакции.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:37
Цитата:
Не кто-то там, а конкретные люди, с фамилиями и именами.
saba:
Ну Вы же ссылаетесь на Ленту ру, а это кто-то там в Москве! В чём разница?
Ну Вы же ссылаетесь на Ленту ру, а это кто-то там в Москве! В чём разница?
Не кто-то там, а конкретные люди, с фамилиями и именами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18073
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:47
Цитата:
Отредактировал Цитата:
Нет ошибся просто
Сути это не меняет
СССР ресурсная колония США по мнению зет сообщества России да?Цитата:
Все имеют Россию да
Одинаково а она думает что сверхдержава)
Цитата:
Да исправил уже
СССР выплачивал эти суммы как ресурсная колония
Цитата:
С 2006 уже Россия
Я считаю что пишу это для тех кто разбирается что в 1973 никакой России не было
Итог советские граждане за копейки батрачили на заводах и фабриках, не могли толком купить нормальную мебель и одежду, приходилось "доставать" итд чтобы выплатить долг США за помощь в войне
Ресурсная колония США в чистом виде
Позорим СССР за это? Ха-ха-ха фу продались Америке а могли просто Гитлеру сдаться и сидеть пиво пить.
Кто из зетников согласен? Мне кажется все)
Эл-починно:
ХА ха два раза
ХА ха два раза
Отредактировал Цитата:
Эл-починно:
Что за бред. Вы в какой школе учились? Миллионы СССР от Миллиардов Украины отличить сможете?
Что за бред. Вы в какой школе учились? Миллионы СССР от Миллиардов Украины отличить сможете?
Нет ошибся просто
Сути это не меняет
СССР ресурсная колония США по мнению зет сообщества России да?Цитата:
maxsaf:
Ну ясно, ничья короче
Ну ясно, ничья короче
Все имеют Россию да
Одинаково а она думает что сверхдержава)
Цитата:
Гога:
11,3 миллиарда долларов***
11,3 миллиарда долларов***
Да исправил уже
СССР выплачивал эти суммы как ресурсная колония
Цитата:
Гога:
Ну как -то несерьезно с вашей стороны --- причем тут Россия в 1973 году?
Ну как -то несерьезно с вашей стороны --- причем тут Россия в 1973 году?
С 2006 уже Россия
Я считаю что пишу это для тех кто разбирается что в 1973 никакой России не было
Итог советские граждане за копейки батрачили на заводах и фабриках, не могли толком купить нормальную мебель и одежду, приходилось "доставать" итд чтобы выплатить долг США за помощь в войне
Ресурсная колония США в чистом виде
Позорим СССР за это? Ха-ха-ха фу продались Америке а могли просто Гитлеру сдаться и сидеть пиво пить.
Кто из зетников согласен? Мне кажется все)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18073
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:49
Цитата:
Да можно
Тимур Гафуров лично разъяснил
Смотри в комментариях под его колонкой о президенте РК
maxsaf:
Редакция, а чё так можно теперь? Вроде из-за этого правила и менялись, сигнал послан, реакции нет.
Редакция, а чё так можно теперь? Вроде из-за этого правила и менялись, сигнал послан, реакции нет.
Да можно
Тимур Гафуров лично разъяснил
Смотри в комментариях под его колонкой о президенте РК
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18073
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:51
Цитата:
2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.
В данном случае использованы слова "хохлы" и "москали".
Можно ли назвать это искажением слов "украинцы" и "россияне"? На мой взгляд, все-таки нет.
Можно ли назвать сами эти слова оскорблением? На мой взгляд, все-таки нет.
Но если слово высказано в адрес конкретного пользователя, и этот конкретный пользователь не согласен с таким наименованием, то мы принимаем меры.
В данном случае использованы слова "хохлы" и "москали".
Можно ли назвать это искажением слов "украинцы" и "россияне"? На мой взгляд, все-таки нет.
Можно ли назвать сами эти слова оскорблением? На мой взгляд, все-таки нет.
Но если слово высказано в адрес конкретного пользователя, и этот конкретный пользователь не согласен с таким наименованием, то мы принимаем меры.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1548
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 11:00
Цитата:
Ну да. Именно так. Ссылка есть? Есть. Причина по которой я считаю эту ссылку для вас лично достаточной мной указана. Мое личное отношение к ресурсу - п.....болы.
maxsaf:
Ага, которые ссылаются на кого-то там в Киеве. Браво
Ага, которые ссылаются на кого-то там в Киеве. Браво
Ну да. Именно так. Ссылка есть? Есть. Причина по которой я считаю эту ссылку для вас лично достаточной мной указана. Мое личное отношение к ресурсу - п.....болы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8006
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 13:00
Цитата:
Я то же и самый ДЕЛЬНЫЙ: - господин Трамп будет ОФИЦИАЛЬНО праздновать День Победы, только не 9 мая, а 8 мая.
И сделает это ОФИЦИАЛЬНЫМ праздником в США.
Skeptic:
Вставлю свой,
Вставлю свой,
Я то же и самый ДЕЛЬНЫЙ: - господин Трамп будет ОФИЦИАЛЬНО праздновать День Победы, только не 9 мая, а 8 мая.
И сделает это ОФИЦИАЛЬНЫМ праздником в США.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7755
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 13:18
Цитата:
Ваше право! В душе сидит наверное такое, что новостям из Москвы ну очень хочется верить, ну а новости из Киева, тем более от радио Свобода (Азаттык, отделение радио Свобода) да ещё и с французскими СМИ во главе расследования, смешно, кто же им верит то
maxsaf:
что сомневаюсь в достоверности.
что сомневаюсь в достоверности.
Ваше право! В душе сидит наверное такое, что новостям из Москвы ну очень хочется верить, ну а новости из Киева, тем более от радио Свобода (Азаттык, отделение радио Свобода) да ещё и с французскими СМИ во главе расследования, смешно, кто же им верит то
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7755
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 13:25
Цитата:
Там кажется не так. 8 мая день победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября день победы США в Первой мировой войне, если слушать речь Трампа по этому поводу везде воевали только американцы, но никто этого не признавал, а теперь всё будет по другому!
ACROS:
ОФИЦИАЛЬНО праздновать День Победы
ОФИЦИАЛЬНО праздновать День Победы
Там кажется не так. 8 мая день победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября день победы США в Первой мировой войне, если слушать речь Трампа по этому поводу везде воевали только американцы, но никто этого не признавал, а теперь всё будет по другому!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8006
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 13:37
Цитата:
Какая разница - главное что бы ПРАЗДНОВАЛИ, то есть признали этот праздник- День Победы, а кто победил - это НЕВАЖНО- все внесли вклад в этот День Победы.
Я точно знаю что мой дед- ПОБЕДИТЕЛЬ и я буду как и всегда это делал- ПРАЗДНОВАТЬ его и ВСПОМИНАТЬ деда.
saba:
везде воевали только американцы,
везде воевали только американцы,
Какая разница - главное что бы ПРАЗДНОВАЛИ, то есть признали этот праздник- День Победы, а кто победил - это НЕВАЖНО- все внесли вклад в этот День Победы.
Я точно знаю что мой дед- ПОБЕДИТЕЛЬ и я буду как и всегда это делал- ПРАЗДНОВАТЬ его и ВСПОМИНАТЬ деда.
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