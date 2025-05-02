Отправлено: - 09:06

vofkakst:

дебилов, стоящих за этой затеей, не пришло в голову возразить и сказать,

Цитата:Так Автожол тут скорее всего и не при чём! В правительстве сказали любой ценой деньги в бюджет собрать, вот и стараются кто во что горазд! Деньги с платных дорог разве целевым назначением на дороги идут? Я сейчас не в теме, но по моему в общий котел, а там куда выделят