Отправлено: - 10:47

Эл-починно:

ХА ха два раза

Эл-починно:

Что за бред. Вы в какой школе учились? Миллионы СССР от Миллиардов Украины отличить сможете?

maxsaf:

Ну ясно, ничья короче

Гога:

11,3 миллиарда долларов***

Гога:

Ну как -то несерьезно с вашей стороны --- причем тут Россия в 1973 году?

Цитата:Отредактировал Цитата:Нет ошибся простоСути это не меняетСССР ресурсная колония США по мнению зет сообщества России да?Цитата:Все имеют Россию даОдинаково а она думает что сверхдержава)Цитата:Да исправил ужеСССР выплачивал эти суммы как ресурсная колонияЦитата:С 2006 уже РоссияЯ считаю что пишу это для тех кто разбирается что в 1973 никакой России не былоИтог советские граждане за копейки батрачили на заводах и фабриках, не могли толком купить нормальную мебель и одежду, приходилось "доставать" итд чтобы выплатить долг США за помощь в войнеРесурсная колония США в чистом видеПозорим СССР за это? Ха-ха-ха фу продались Америке а могли просто Гитлеру сдаться и сидеть пиво пить.Кто из зетников согласен? Мне кажется все)