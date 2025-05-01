Отправлено: - 10:54

Гога:

----Нету там немецкого языка , общего для всех -есть множество диалектов

Эл-починно:

Ну как бы всё же на немецком общаются люди. Да диалекты есть, что и не поймёшь. Но в целом и общем, все друг друга понимают и общаются, без выебонов.

Всем хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!Цитата:Цитата:Выше Шанхайский правильно отметил.Почти 8 лет тому назад говорил, что во времена Гёте (1749-1832 г.) на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.Ранее цитировал на форуме отдельным грамотеям, ещё раз процитирую, возможно появились новые читатели, сказочники, про форумчан не говорю, одни постоянные грамотеи остались, пожалуйста (25.09.2017 г.):Kairat stayer: Я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.Подробнее здесь: