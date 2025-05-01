Даже частота, с которой президент говорит о защите других языков, заставляет его делать оговорку «само собой разумеется». Если разумеется, зачем повторять? На этот вопрос отвечает второй вид заразы - это зарубежные кукловоды и их марионетки, которые постоянно подвергают сомнению наши достижения. Читать новость
Тимур Гафуров: У вас дети есть? В какую школу вы их записали? В статье все написано
Сразу видно, человек без опыта форумных баталий. Я прочел вашу статью дважды, но так и не увидел ответа на свой вопрос. Так же из статьи не понятно, где вы живёте. Пожалуйста, ткните меня носом в ту строчку, где конкретно написано про ваших детей и в какую школу вы их записали.
А можно бельгийский, где нет госяыка, а только официальные. А можно выработать свою политику как в России например, там госязык один, и в республиках региональные Граждане Российской Федерации обязаны на всей территории нашей страны в публичных местах разговаривать друг с другом только на русском языке. Это из сайта klgd.ru
Я гулял и наслаждался и наслаждаюсь собой, о том, о чем я и говорил лет 15 назад, что хочешь не хочешь, казахский язык учить придется нашим детям когда то. Но вы то тогда фантазировали.. Теперь это время пришло, то есть пришло три года назад, когда мы собственно и сдали ребенка в казахский детсад номер 9 на Гоголя.
Гога: ---Нету там немецкого языка , общего для всех -есть множество диалектов[/q
....да диалекты таковы имеются но хох дойч для всех един то есть ....Стандарт немецкого языка, которому обучаются иностранцы – это так называемый литературный немецкий или Hochdeutsch (хохдойч). Именно он является официальным языком и в Германии, и во многих других немецкоговорящих странах
Всем хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Цитата:
Гога: ----Нету там немецкого языка , общего для всех -есть множество диалектов
Цитата:
Эл-починно: Ну как бы всё же на немецком общаются люди. Да диалекты есть, что и не поймёшь. Но в целом и общем, все друг друга понимают и общаются, без выебонов.
Выше Шанхайский правильно отметил.
Почти 8 лет тому назад говорил, что во времена Гёте (1749-1832 г.) на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.
Ранее цитировал на форуме отдельным грамотеям, ещё раз процитирую, возможно появились новые читатели, сказочники, про форумчан не говорю, одни постоянные грамотеи остались, пожалуйста (25.09.2017 г.):
Kairat stayer: Я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.
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