Цитата:
Эл-починно:
ХА ха два раза
Отредактировал Цитата:
Эл-починно:
Что за бред. Вы в какой школе учились? Миллионы СССР от Миллиардов Украины отличить сможете?
Нет ошибся просто
Сути это не меняет
СССР ресурсная колония США по мнению зет сообщества России да?Цитата:
maxsaf:
Ну ясно, ничья короче
Все имеют Россию да
Одинаково а она думает что сверхдержава)
Цитата:
Гога:
11,3 миллиарда долларов***
Да исправил уже
СССР выплачивал эти суммы как ресурсная колония
Цитата:
Гога:
Ну как -то несерьезно с вашей стороны --- причем тут Россия в 1973 году?
С 2006 уже Россия
Я считаю что пишу это для тех кто разбирается что в 1973 никакой России не было
Итог советские граждане за копейки батрачили на заводах и фабриках, не могли толком купить нормальную мебель и одежду, приходилось "доставать" итд чтобы выплатить долг США за помощь в войне
Ресурсная колония США в чистом виде
Позорим СССР за это? Ха-ха-ха фу продались Америке а могли просто Гитлеру сдаться и сидеть пиво пить.
Кто из зетников согласен? Мне кажется все)