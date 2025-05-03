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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:36
#5971
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Цитата:
saba:
А уже Вам решать насколько я достоверен .

Я уже сообщил открыто, что сомневаюсь в достоверности. Дальше читайте правила и разъяснение редакции.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:37
#5972
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Цитата:
saba:
Ну Вы же ссылаетесь на Ленту ру, а это кто-то там в Москве! В чём разница?

Не кто-то там, а конкретные люди, с фамилиями и именами.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18073
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:47
#5973
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Цитата:
Эл-починно:
ХА ха два раза

Отредактировал Цитата:
Эл-починно:
Что за бред. Вы в какой школе учились? Миллионы СССР от Миллиардов Украины отличить сможете?

Нет ошибся просто
Сути это не меняет
СССР ресурсная колония США по мнению зет сообщества России да?Цитата:
maxsaf:
Ну ясно, ничья короче

Все имеют Россию да
Одинаково а она думает что сверхдержава)
Цитата:
Гога:
11,3 миллиарда долларов***

Да исправил уже
СССР выплачивал эти суммы как ресурсная колония
Цитата:
Гога:
Ну как -то несерьезно с вашей стороны --- причем тут Россия в 1973 году?

С 2006 уже Россия
Я считаю что пишу это для тех кто разбирается что в 1973 никакой России не было


Итог советские граждане за копейки батрачили на заводах и фабриках, не могли толком купить нормальную мебель и одежду, приходилось "доставать" итд чтобы выплатить долг США за помощь в войне

Ресурсная колония США в чистом виде
Позорим СССР за это? Ха-ха-ха фу продались Америке а могли просто Гитлеру сдаться и сидеть пиво пить.
Кто из зетников согласен? Мне кажется все)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18073
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:49
#5974
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Цитата:
maxsaf:
Редакция, а чё так можно теперь? Вроде из-за этого правила и менялись, сигнал послан, реакции нет.

Да можно
Тимур Гафуров лично разъяснил
Смотри в комментариях под его колонкой о президенте РК
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18073
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:51
#5975
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Цитата:
2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.

В данном случае использованы слова "хохлы" и "москали".
Можно ли назвать это искажением слов "украинцы" и "россияне"? На мой взгляд, все-таки нет.
Можно ли назвать сами эти слова оскорблением? На мой взгляд, все-таки нет.
Но если слово высказано в адрес конкретного пользователя, и этот конкретный пользователь не согласен с таким наименованием, то мы принимаем меры.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1547
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 11:00
#5976
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Цитата:
maxsaf:
Ага, которые ссылаются на кого-то там в Киеве. Браво

Ну да. Именно так. Ссылка есть? Есть. Причина по которой я считаю эту ссылку для вас лично достаточной мной указана. Мое личное отношение к ресурсу - п.....болы.
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