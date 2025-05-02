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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 21:09
Цитата:
Прикольно что Путин отдает Америке ископаемые, за которые русские солдаты погибли сотнями тысяч.
Выходит гибли они за америкосов..
saba:
Там где раньше говорили договор, теперь везде сделка!!!
Там где раньше говорили договор, теперь везде сделка!!!
Прикольно что Путин отдает Америке ископаемые, за которые русские солдаты погибли сотнями тысяч.
Выходит гибли они за америкосов..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 21:10
Цитата:
Так кто про теплые полы говорил, можешь мне напомнить?
Гога:
Марик , у тебя деменеция ??
Марик , у тебя деменеция ??
Так кто про теплые полы говорил, можешь мне напомнить?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 21:15
Цитата:
Ей вырвпли глазные яблоки, мозг, часть гортани и подъязычная кость сломана от удушения
Внутренние органы украли.
Вот и все, что нужно знать о нашем русском мире..
saba:
Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.
Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.
Ей вырвпли глазные яблоки, мозг, часть гортани и подъязычная кость сломана от удушения
Внутренние органы украли.
Вот и все, что нужно знать о нашем русском мире..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 23:44
Цитата:
Цитата:
Так, товарищи, по новым правилам я вам официально выражаю недоверие в достоверности предоставленной информации. Будьте добры предоставьте ссылки на достоверные источники. Редакция, без прелюдий сносите сообщения, если ссылки не будут предоставлены, либо источники окажутся не вызывающие доверия.
saba:
Цитата:
111:
Так, товарищи, по новым правилам я вам официально выражаю недоверие в достоверности предоставленной информации. Будьте добры предоставьте ссылки на достоверные источники. Редакция, без прелюдий сносите сообщения, если ссылки не будут предоставлены, либо источники окажутся не вызывающие доверия.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 23:46
Цитата:
Редакция, а чё так можно теперь? Вроде из-за этого правила и менялись, сигнал послан, реакции нет.
abaika95:
Москали и хохлы из числа зетников
Москали и хохлы из числа зетников
Редакция, а чё так можно теперь? Вроде из-за этого правила и менялись, сигнал послан, реакции нет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 23:50
Цитата:
111: Я гулял и наслаждался и наслаждаюсь собой
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 06:08
У меня юбилей: 8 000 коммент оказывается- я как Ови гонюсь за Первым местом, ну или хотя бы статус УВАЖАЕМОГО получить.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 09:13
Цитата:
Ну для Вас наверное радио Азаттык не достоверный источник, для меня так вполне! Дело вкуса и приоритета!
maxsaf:
достоверные источники. Редакция
достоверные источники. Редакция
Ну для Вас наверное радио Азаттык не достоверный источник, для меня так вполне! Дело вкуса и приоритета!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 09:38
Цитата:
Ссылки не было
saba:
Ну для Вас наверное радио Азаттык не достоверный источник, для меня так вполне! Дело вкуса и приоритета!
Ну для Вас наверное радио Азаттык не достоверный источник, для меня так вполне! Дело вкуса и приоритета!
Ссылки не было
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 09:42
Цитата:
Ссылкоман? Следущий комментарий смотрите
maxsaf:
Ссылки не было
Ссылки не было
Ссылкоман? Следущий комментарий смотрите
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1547
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 09:45
Цитата:
dailymail
Тут ваш коллэга ссылался на какую-то пропагандистскую хрень, которая в свою очередь ссылалась на этот ресурс. И это у вас не вызвало вопросов. Так что видимо вы ему доверяете. Хотя, как по мне дерьмо то ещё а не новостной ресурс. Впрочем юноша и не был замечен в размещении информации из вменяемых источников.
maxsaf:
Так, товарищи, по новым правилам я вам официально выражаю недоверие в достоверности предоставленной информации.
Так, товарищи, по новым правилам я вам официально выражаю недоверие в достоверности предоставленной информации.
Тут ваш коллэга ссылался на какую-то пропагандистскую хрень, которая в свою очередь ссылалась на этот ресурс. И это у вас не вызвало вопросов. Так что видимо вы ему доверяете. Хотя, как по мне дерьмо то ещё а не новостной ресурс. Впрочем юноша и не был замечен в размещении информации из вменяемых источников.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:13
Цитата:
Ага, которые ссылаются на кого-то там в Киеве. Браво
Карачун:
dailymail
dailymail
Ага, которые ссылаются на кого-то там в Киеве. Браво
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2304
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:16
За два дня почти 60 комментариев ни о чём...
Вставлю свой, чтобы далеко не искать...
Вставлю свой, чтобы далеко не искать...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:33
Кроме того, согласно разъяснениям Главреда, если нет ссылки, то комментатор несёт ответственность за напечатанные или перепечатанные статьи. Так что для Вас источник сведений это я! А уже Вам решать насколько я достоверен .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:35
Цитата:
Ну Вы же ссылаетесь на Ленту ру, а это кто-то там в Москве! В чём разница?
maxsaf:
кого-то там в Киеве.
кого-то там в Киеве.
Ну Вы же ссылаетесь на Ленту ру, а это кто-то там в Москве! В чём разница?
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