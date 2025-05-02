Отправлено: - 21:15

saba:

Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.

Цитата:Ей вырвпли глазные яблоки, мозг, часть гортани и подъязычная кость сломана от удушенияВнутренние органы украли.Вот и все, что нужно знать о нашем русском мире..