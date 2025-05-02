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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44350
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 21:09
#5956
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Цитата:
saba:
Там где раньше говорили договор, теперь везде сделка!!!

Прикольно что Путин отдает Америке ископаемые, за которые русские солдаты погибли сотнями тысяч.
Выходит гибли они за америкосов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44350
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 21:10
#5957
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Цитата:
Гога:
Марик , у тебя деменеция ??

Так кто про теплые полы говорил, можешь мне напомнить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44350
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 21:15
#5958
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Цитата:
saba:
Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.

Ей вырвпли глазные яблоки, мозг, часть гортани и подъязычная кость сломана от удушения
Внутренние органы украли.
Вот и все, что нужно знать о нашем русском мире..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 23:44
#5959
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Цитата:
saba:

Цитата:
111:

Так, товарищи, по новым правилам я вам официально выражаю недоверие в достоверности предоставленной информации. Будьте добры предоставьте ссылки на достоверные источники. Редакция, без прелюдий сносите сообщения, если ссылки не будут предоставлены, либо источники окажутся не вызывающие доверия.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 23:46
#5960
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Цитата:
abaika95:
Москали и хохлы из числа зетников

Редакция, а чё так можно теперь? Вроде из-за этого правила и менялись, сигнал послан, реакции нет.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 23:50
#5961
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Цитата:
111: Я гулял и наслаждался и наслаждаюсь собой


:lol:

Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 06:08
#5962
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У меня юбилей: 8 000 коммент оказывается- я как Ови гонюсь за Первым местом, ну или хотя бы статус УВАЖАЕМОГО получить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 09:13
#5963
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Цитата:
maxsaf:
достоверные источники. Редакция

Ну для Вас наверное радио Азаттык не достоверный источник, для меня так вполне! Дело вкуса и приоритета!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 09:38
#5964
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Цитата:
saba:
Ну для Вас наверное радио Азаттык не достоверный источник, для меня так вполне! Дело вкуса и приоритета!

Ссылки не было
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 09:42
#5965
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Цитата:
maxsaf:
Ссылки не было

Ссылкоман? Следущий комментарий смотрите
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1547
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 09:45
#5966
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Цитата:
maxsaf:
Так, товарищи, по новым правилам я вам официально выражаю недоверие в достоверности предоставленной информации.

dailymail
Тут ваш коллэга ссылался на какую-то пропагандистскую хрень, которая в свою очередь ссылалась на этот ресурс. И это у вас не вызвало вопросов. Так что видимо вы ему доверяете. Хотя, как по мне дерьмо то ещё а не новостной ресурс. Впрочем юноша и не был замечен в размещении информации из вменяемых источников.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:13
#5967
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Цитата:
Карачун:
dailymail

Ага, которые ссылаются на кого-то там в Киеве. Браво :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2304
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:16
#5968
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За два дня почти 60 комментариев ни о чём...
Вставлю свой, чтобы далеко не искать...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:33
#5969
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Кроме того, согласно разъяснениям Главреда, если нет ссылки, то комментатор несёт ответственность за напечатанные или перепечатанные статьи. Так что для Вас источник сведений это я! А уже Вам решать насколько я достоверен .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.05.25 - 10:35
#5970
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Цитата:
maxsaf:
кого-то там в Киеве.

Ну Вы же ссылаетесь на Ленту ру, а это кто-то там в Москве! В чём разница?
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Страница 398 из 399«1...396397398399»
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