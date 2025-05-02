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«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
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