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≡ «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51657
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 02.05.25 - 19:46
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С 28 апреля в Костанайской области таких стало две. Кроме 163 км от Костаная до пункта пропуска «Кайрак», платным теперь является и 151-километровый участок трассы от Костаная до Денисовки. У тех, кто столкнулся с необходимостью платить за проезд в этом направлении, возникает много вопросов.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7748
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 09:06
#15
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Цитата:
vofkakst:
дебилов, стоящих за этой затеей, не пришло в голову возразить и сказать,

Так Автожол тут скорее всего и не при чём! В правительстве сказали любой ценой деньги в бюджет собрать, вот и стараются кто во что горазд! Деньги с платных дорог разве целевым назначением на дороги идут? Я сейчас не в теме, но по моему в общий котел, а там куда выделят
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
725
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 09:08
#16
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нехай этот Горвард сам катается по своей альтернативке. Весь чиновничий аппарат вызывает отвращение, паразиты на теле общества.
Профайл
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