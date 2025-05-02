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≡ «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51657
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 02.05.25 - 22:27
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- В 17.00 у нас вода еще была, видимо у них рабочий день закончился, отключили и ушли на выходные, - возмущается наша читательница. - Причем это уже не в первый раз и они не хотят выбивать долги с должников, а страдают те, кто платят!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8001
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 02.05.25 - 22:27
#1
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Цитата:///Причем это уже не в первый раз и они не хотят выбивать долги с должников, а страдают те, кто платят!//

И правильно делают: - СОЛИДАРНАЯ ответственность - из-за таких и убыточна КТЭК.

Пусть соседи выбивают долги у своих же соседей - так будет БЫСТРЕЙ и ЭФФЕКТИВНЕЙ.

Выбили, закрыли долги - вот вам тепло.

Цитата:///В ближайшее время «НГ» попробует разобраться в ситуации.//

Не моё дело, конечно: - но, думаю НЕ СТОИТ.

Сами себе СОЗДАЛИ проблему- пусть сами её и РЕШАЮТ.

Там НЕ БЕДНЫЕ люди живут- бедные живут в аулах и сёлах.

Пусть ВСЕ платят- раз отключи за долги значит так оно и есть.

Директор БМК зря не скажет.

[Исправлено: ACROS, 02.05.2025 - 23:28]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1943
Re: «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в...
Отправлено: 03.05.25 - 02:37
#2
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......по сусекам вышкребали на покупку жилья а теперече не хватает на оплату коммуналки,следовательно требуется ввести программу гос.поддержки для оплаты ком.услуг....люди не должны бедствовать....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8001
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
Отправлено: 03.05.25 - 06:05
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.люди не должны бедствовать



А, эти люди, которые по сусекам: - не пробовали просто ОПЛАЧИВАТЬ и причём вовремя.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7545
Re: «У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в...
Отправлено: 03.05.25 - 09:02
#4
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Мой друзья поставили бойлер на 50 литров и послали монополиста куда подальше,а другие греют воду на газу и купаются методом черпака как в лучших турецких хамамах ,что тоже выход из ситуации. Другие мои знакомые купили элктрическую насадку на кран,чуть пожар не устроили вовремя автоматика сработала
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