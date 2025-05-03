Re: Амиржан КОСАНОВ: Не одними аблязовыми мазан демократический...

Отправлено: - 08:57

громоздкого и неэффективного, парадно-концертного образования, покажет время

Я не совсем понимаю,для чего создан этот орган,чем они занимаются и почему нет подобного собрания в Америке или в той же России