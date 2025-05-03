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≡ Амиржан КОСАНОВ: Не одними аблязовыми мазан демократический мир
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51657
Амиржан КОСАНОВ: Не одними аблязовыми мазан демократический мир
Отправлено: 03.05.25 - 08:57
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Сначала предыстория. Накануне юбилейной сессии АНК в соцсетях и мессенджерах появилась провокационная информация о том, что 23–24 апреля на ней якобы объявят референдум о «вхождении Казахстана в состав России». Первоисточником «сенсационного инсайда» стал беглый политик и экс-банкир Мухтар Аблязов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7545
Re: Амиржан КОСАНОВ: Не одними аблязовыми мазан демократический...
Отправлено: 03.05.25 - 08:57
#1
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громоздкого и неэффективного, парадно-концертного образования, покажет время
Я не совсем понимаю,для чего создан этот орган,чем они занимаются и почему нет подобного собрания в Америке или в той же России
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