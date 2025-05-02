Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...

Отправлено: - 21:18

Цитата///этот вопрос до конца не решен, -//



Как сказал бы министр соседней страны "...ДЕБИЛЫ...."



Повторяю ещё раз: "...нельзя было ВСЁ это решать до введения о платности этой дороги..."???



Чем они думают - наверное -одним местом ????



Эти специалисты и руководители КазАвтоЖола, они хоть КОМПЕТЕНТНЫ - наверное такие же БЕСТОЛКОВЫЕ и НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ как и все БОЛАШАКОВЦЫ.



Цитата://предложил звонить по номеру 1404.///



Если НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫ и БЕСТОЛКОВЫ - зачем берётесь руководить ???



Цитата://Могу назвать маршрут проезда до Денисовки: из Костаная на Аулиеколь, Диевку, Косагал,///



А, дальше почему не назвал: - что бы попасть из Костаная в Денисовку по так назваемой ИХНЕЙ альтернативной дороге надо поехать из Костаная в Семиозёрку, оттуда в Бестау, оттуда в Адаевку, Бестюбу и только оттуда в Денисовку - примерный круг в ПЯТЬСОТ километров и там дорога - УБИТАЯ.



То есть по решению этого Горвата вместо 160 км. до Денисовки в целях экономии оплаты за проезд в 130 тенге нужно проехать 500 км.



160 км - это примерно = 12 литров бензина * 207 тенге = 2 484 тенге.

500 км. -примерно = 40 литров * 20 тенге = 8 280 тенге.



В ТРИ с ПОЛОВИНОЙ раза дороже по их так называемой Горватской АЛЬТЕРНАТИВНОЙ дороге чем по прямой, не считая затрат на ремонт резины ( по любому вы там ли ипробьёте колесо или разобьёте ходовку)



Они там в КазАвтоЖол ничего не курят ??