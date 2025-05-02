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«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51657
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 02.05.25 - 19:46
С 28 апреля в Костанайской области таких стало две. Кроме 163 км от Костаная до пункта пропуска «Кайрак», платным теперь является и 151-километровый участок трассы от Костаная до Денисовки. У тех, кто столкнулся с необходимостью платить за проезд в этом направлении, возникает много вопросов.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1259
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 02.05.25 - 19:46
Цитата:
Ну почему ? Ну где таких делают? Почему сначала делают платную дорогу, а только потом начинают задницу чесать, которой они думали, принимая это решение. Ну что за идиоты? Почему сначала надо поработать, а только потом зарплату получить, а не наоборот? Страна абсурда
На сегодня этот вопрос до конца не решен, -
Ну почему ? Ну где таких делают? Почему сначала делают платную дорогу, а только потом начинают задницу чесать, которой они думали, принимая это решение. Ну что за идиоты? Почему сначала надо поработать, а только потом зарплату получить, а не наоборот? Страна абсурда
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16489
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 02.05.25 - 19:59
Не много не правильно. Альтернатива это вот рядом с автобаном параллельно. И когда тебе говорят вон ехай через мухосранск это почти что тебя нах послали. Мухосранск это не альтернатива.
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 02.05.25 - 20:12
Цитата:
Альтернативы в Казахстане никогда не было, и в СССР проезжали с отцом по грунтовке, только потому, что основная дорога (на тот же Кушмурун) "битая была". А Сегодня за это ещё деньги брать - постыдились бы уже. И так народ налогами обложили, теперь и не проехать то толком. Ладно, если бы дороги как в Германии или Франции были бы. А так курам на смех, за стиральную доску деньги взимать!
NG.kz:
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Альтернативы в Казахстане никогда не было, и в СССР проезжали с отцом по грунтовке, только потому, что основная дорога (на тот же Кушмурун) "битая была". А Сегодня за это ещё деньги брать - постыдились бы уже. И так народ налогами обложили, теперь и не проехать то толком. Ладно, если бы дороги как в Германии или Франции были бы. А так курам на смех, за стиральную доску деньги взимать!
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 02.05.25 - 20:19
ПС - в германиях кстати, для легковых бесплатно от слова совсем (ну естественно налогом на авто оплачено уже), а во Франции или Испании, действительно альтернативы есть. Причём едешь так же, как по ковровой дорожке, просто чуть медленнее.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11806
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 02.05.25 - 20:50
Цитата:
---Ну они хотят как хорошо , а получается --как всегда
Эл-починно:
в германиях кстати, для легковых бесплатно от слова совсем
в германиях кстати, для легковых бесплатно от слова совсем
---Ну они хотят как хорошо , а получается --как всегда
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 02.05.25 - 21:18
Цитата///этот вопрос до конца не решен, -//
Как сказал бы министр соседней страны "...ДЕБИЛЫ...."
Повторяю ещё раз: "...нельзя было ВСЁ это решать до введения о платности этой дороги..."???
Чем они думают - наверное -одним местом ????
Эти специалисты и руководители КазАвтоЖола, они хоть КОМПЕТЕНТНЫ - наверное такие же БЕСТОЛКОВЫЕ и НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ как и все БОЛАШАКОВЦЫ.
Цитата://предложил звонить по номеру 1404.///
Если НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫ и БЕСТОЛКОВЫ - зачем берётесь руководить ???
Цитата://Могу назвать маршрут проезда до Денисовки: из Костаная на Аулиеколь, Диевку, Косагал,///
А, дальше почему не назвал: - что бы попасть из Костаная в Денисовку по так назваемой ИХНЕЙ альтернативной дороге надо поехать из Костаная в Семиозёрку, оттуда в Бестау, оттуда в Адаевку, Бестюбу и только оттуда в Денисовку - примерный круг в ПЯТЬСОТ километров и там дорога - УБИТАЯ.
То есть по решению этого Горвата вместо 160 км. до Денисовки в целях экономии оплаты за проезд в 130 тенге нужно проехать 500 км.
160 км - это примерно = 12 литров бензина * 207 тенге = 2 484 тенге.
500 км. -примерно = 40 литров * 20 тенге = 8 280 тенге.
В ТРИ с ПОЛОВИНОЙ раза дороже по их так называемой Горватской АЛЬТЕРНАТИВНОЙ дороге чем по прямой, не считая затрат на ремонт резины ( по любому вы там ли ипробьёте колесо или разобьёте ходовку)
Они там в КазАвтоЖол ничего не курят ??
Как сказал бы министр соседней страны "...ДЕБИЛЫ...."
Повторяю ещё раз: "...нельзя было ВСЁ это решать до введения о платности этой дороги..."???
Чем они думают - наверное -одним местом ????
Эти специалисты и руководители КазАвтоЖола, они хоть КОМПЕТЕНТНЫ - наверное такие же БЕСТОЛКОВЫЕ и НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ как и все БОЛАШАКОВЦЫ.
Цитата://предложил звонить по номеру 1404.///
Если НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫ и БЕСТОЛКОВЫ - зачем берётесь руководить ???
Цитата://Могу назвать маршрут проезда до Денисовки: из Костаная на Аулиеколь, Диевку, Косагал,///
А, дальше почему не назвал: - что бы попасть из Костаная в Денисовку по так назваемой ИХНЕЙ альтернативной дороге надо поехать из Костаная в Семиозёрку, оттуда в Бестау, оттуда в Адаевку, Бестюбу и только оттуда в Денисовку - примерный круг в ПЯТЬСОТ километров и там дорога - УБИТАЯ.
То есть по решению этого Горвата вместо 160 км. до Денисовки в целях экономии оплаты за проезд в 130 тенге нужно проехать 500 км.
160 км - это примерно = 12 литров бензина * 207 тенге = 2 484 тенге.
500 км. -примерно = 40 литров * 20 тенге = 8 280 тенге.
В ТРИ с ПОЛОВИНОЙ раза дороже по их так называемой Горватской АЛЬТЕРНАТИВНОЙ дороге чем по прямой, не считая затрат на ремонт резины ( по любому вы там ли ипробьёте колесо или разобьёте ходовку)
Они там в КазАвтоЖол ничего не курят ??
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 02.05.25 - 21:20
Цитата:
Ничего не поделаешь, батенька: - не СПРАВЕДЛИВЫЙ или ЖАНА КАЗАХСТАН , а ШТРАФСТАН.
Эл-починно:
за стиральную доску деньги взимать!
за стиральную доску деньги взимать!
Ничего не поделаешь, батенька: - не СПРАВЕДЛИВЫЙ или ЖАНА КАЗАХСТАН , а ШТРАФСТАН.
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 02.05.25 - 21:24
Цитата:
Цитата://Фото РСК//
На фото этот Горват такой - СЧАСТЛИВЫЙ, прямо СВЕТИТЬСЯ от СЧАСТЬЯ.
Только от чего он так СВЕТИТСЯ- очевидно от того что деньги от несчастных ПЕНСИОНЕРОВ-дачников поплывут рекой и при этом не надо напрягаться - ремонтировать дороги.
Гога:
а получается --как всегда
а получается --как всегда
Цитата://Фото РСК//
На фото этот Горват такой - СЧАСТЛИВЫЙ, прямо СВЕТИТЬСЯ от СЧАСТЬЯ.
Только от чего он так СВЕТИТСЯ- очевидно от того что деньги от несчастных ПЕНСИОНЕРОВ-дачников поплывут рекой и при этом не надо напрягаться - ремонтировать дороги.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1394
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 04:46
Думаю, если хорошего юриста привлечь, можно отстоять право на бесплатный проезд. Как раз по причине отсутствия альтернативы. Но этим надо заниматься кому-то.
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 06:03
Цитата:
Наскольо я в курсе: - наш коллега по форуму, Сталкер, подал иск в Астанинский суд как раз по этой дороге.
Дантист:
Но этим надо заниматься кому-то.
Но этим надо заниматься кому-то.
Наскольо я в курсе: - наш коллега по форуму, Сталкер, подал иск в Астанинский суд как раз по этой дороге.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7748
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 06:51
Цитата:
Горват достаточно компетентен, но очень осторожен. Шагу не сделает без одобрения сверху. Поэтому столько лет на своем посту и просидел! Был у него инициативный зам, его обвинили в получении взятки талонами на дизтопливо и быстренько посадили! Так что Горват сейчас только озвучивает то, что мудрые головы из правительства придумали! И деньги эти ни на какие дороги, я подозреваю не пойдут! Это опять затыкание дыр в бюджете любым способом!!!
ACROS:
КОМПЕТЕНТНЫ
КОМПЕТЕНТНЫ
Горват достаточно компетентен, но очень осторожен. Шагу не сделает без одобрения сверху. Поэтому столько лет на своем посту и просидел! Был у него инициативный зам, его обвинили в получении взятки талонами на дизтопливо и быстренько посадили! Так что Горват сейчас только озвучивает то, что мудрые головы из правительства придумали! И деньги эти ни на какие дороги, я подозреваю не пойдут! Это опять затыкание дыр в бюджете любым способом!!!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1259
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 03.05.25 - 08:24
Цитата:
Так это не компетентность и не осторожность. Это - боязнь и неумение самостоятельно принимать решения. Зачем нам такие инициаторы? Неужели ни одному из дебилов, стоящих за этой затеей, не пришло в голову возразить и сказать, мол 'давайте сначала дорогу сделаем соответствующей, и только потом платность запустим"? Это говорит о том, что в этом цирке - одни клоуны. Марионетки и подлизывающий персонал. Одобрят все, что сверху "рекомендуют". Нет у нас оппозиции, ни на верхах, ни на местах. Т пока у нас не появится тот, кто не "зассыт" возразить и пойти поперёк - так и будем в дерьме жить.
saba:
Шагу не сделает без одобрения сверху
Шагу не сделает без одобрения сверху
Так это не компетентность и не осторожность. Это - боязнь и неумение самостоятельно принимать решения. Зачем нам такие инициаторы? Неужели ни одному из дебилов, стоящих за этой затеей, не пришло в голову возразить и сказать, мол 'давайте сначала дорогу сделаем соответствующей, и только потом платность запустим"? Это говорит о том, что в этом цирке - одни клоуны. Марионетки и подлизывающий персонал. Одобрят все, что сверху "рекомендуют". Нет у нас оппозиции, ни на верхах, ни на местах. Т пока у нас не появится тот, кто не "зассыт" возразить и пойти поперёк - так и будем в дерьме жить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7545
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 08:46
Бессовестные,морды отьели ничего не соображают, постыдились вообще про оплату рот открывать,за что платить?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7748
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 03.05.25 - 09:03
Цитата:
Так и я про то же! Был инициативный зам так посадили от греха подальше! Я же говорю иногда борьба с коррупцией к таким результатам приводит! Фирма"Дюпон" предлагала свои инновационные материалы, так в КазАвтожоле решили, пусть наверху сначала допустят, а потом только мы работать начнем! Вот так они и сидят лет по 20-30 на старых технологиях и делают только то, что сверху скажут. Так спокойнее
vofkakst:
Это - боязнь и неумение самостоятельно принимать решения. Зачем
Это - боязнь и неумение самостоятельно принимать решения. Зачем
Так и я про то же! Был инициативный зам так посадили от греха подальше! Я же говорю иногда борьба с коррупцией к таким результатам приводит! Фирма"Дюпон" предлагала свои инновационные материалы, так в КазАвтожоле решили, пусть наверху сначала допустят, а потом только мы работать начнем! Вот так они и сидят лет по 20-30 на старых технологиях и делают только то, что сверху скажут. Так спокойнее
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