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«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
«У нас у всех маленькие дети!» - Жителям нескольких домов в мкрн Береке в Костанае отключили горячую воду
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