//В 2023 году Наталью СИГАЙ вытащили из депрессии после смерти мужа и помогли заново полюбить себя после инсульта.//
От депрессий, кто по жизни не научился их переносить, хорошо могла бы школьная практика в морге помочь. Ну или хотя бы уход за тяжелобольными в больнице. Потом домашние питомцы, учат переживать потерю и приносят понятие, что мир и дальше существует, только "ты сам дурак" если его не воспринимаешь. Развели поколение ромашек. С инсультом конечно сложнее, но тоже регулярные проверки у врача, могли бы и это предотвратить. У меня в роде много инсультников. У меня врождённую мутацию по сворачиваемости крови в итоге обнаружили. С медикаментами выживаемо.
maxsaf: Ну так найдите мужика в депрессии, сводите в боулинг, в бильярдную, в сауну, дрель подарите, пусть тоже преобразится, а то какая-то одногендерная поддержка получается
.....когда от меня баба ушла у меня диприсняк был я самопалом его уничтожал,дошло до белочки,потом обратился к психологу он мне помог сделали маникюр,педекюр,побрили причесали привёл другую бабу она мне беш с баурсаками как замутила и поехали мы в наше Боровое отдыхать в бывший тубсанаторий солёное озеро сосновый бор кумыс свежайший всё отошёл...всё помогло....
родом из Шанхая2022: .....воспринимай всё как есть
Ну это девиз моей жизни! Я не собираюсь ломать свою жизнь, из за каких то обстоятельств, которые предположительно могли изменить мою жизнь. Не каждый может смотреть в завтрашний день (с). Но тот кто может - беспечен. ПС -всё происходит так, потому что так должно было произойти.
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