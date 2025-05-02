Re: 475 предприятий ликвидируют, объединят или приватизируют в...

Отправлено: - 23:48

Правильно, пора прекратить субсидии за маленький процент бюджетных денег! Гос-во постоянно тратит огромные деньги из бюджета для развития сельского хозяйства, которое стало иждивенческим и превратилось в бизнес-структуру с государственным участием, где продукты сельского хозяйства взращиваются за бюджетные деньги, а толку нет и при этом идет эксплуатация рабочих и крестьян на селе, которые уже не хотят работать на латифундистов, которые привыкли загребать жар на халяву, а не помогать гос-ву поднимать экономическое развитие страны на благо всего народа! Кто видел, что латифундисты работали для благо народа? Нужно гос-ву обязательно развивать конкуренцию во всех сферах производства, в том числе и сельскохозяйственной, поскольку гос-во является импортозависимой и она может купить дешевое зерно 3-го класса у соседей и печь хлеб из качественной муки, а не с муки произведенной из зерна 4-5 класса! Каждый латифундист чего-то стоит, только в том случае если продукты сельхозпроизводства он сам перерабатывает от начала до конечного продукта!