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≡ 475 предприятий ликвидируют, объединят или приватизируют в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51656
475 предприятий ликвидируют, объединят или приватизируют в Казахстане
Отправлено: 02.05.25 - 23:48
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"По итогам заседания утвержден пул из 475 хозяйствующих субъектов с государственным участием, подлежащих приватизации, объединению или ликвидации", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
838
Re: 475 предприятий ликвидируют, объединят или приватизируют в...
Отправлено: 02.05.25 - 23:48
#1
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Правильно, пора прекратить субсидии за маленький процент бюджетных денег! Гос-во постоянно тратит огромные деньги из бюджета для развития сельского хозяйства, которое стало иждивенческим и превратилось в бизнес-структуру с государственным участием, где продукты сельского хозяйства взращиваются за бюджетные деньги, а толку нет и при этом идет эксплуатация рабочих и крестьян на селе, которые уже не хотят работать на латифундистов, которые привыкли загребать жар на халяву, а не помогать гос-ву поднимать экономическое развитие страны на благо всего народа! Кто видел, что латифундисты работали для благо народа? Нужно гос-ву обязательно развивать конкуренцию во всех сферах производства, в том числе и сельскохозяйственной, поскольку гос-во является импортозависимой и она может купить дешевое зерно 3-го класса у соседей и печь хлеб из качественной муки, а не с муки произведенной из зерна 4-5 класса! Каждый латифундист чего-то стоит, только в том случае если продукты сельхозпроизводства он сам перерабатывает от начала до конечного продукта!
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