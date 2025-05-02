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475 предприятий ликвидируют, объединят или приватизируют в Казахстане
475 предприятий ликвидируют, объединят или приватизируют в Казахстане
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