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Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил отношения жильцов и застройщика
Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил отношения жильцов и застройщика
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51656
Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил отношения жильцов и застройщика
Отправлено: 02.05.25 - 11:25
В последнее время замечаю, что сами фабулы судебных дел все чаще напоминают не то очень специфичный юмор Петросяна, не то вынос мозга в манере Пелевина. А здесь и вовсе смесь из недоброго юмора и сюрреализма.
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7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 166
Re: Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил...
Отправлено: 02.05.25 - 11:25
А если родственники знали что Жумагалеев игроман зачем вообще имели с ним дело и допустили его к финансовым вопросам. При чем тут покупатели, у них же наверное есть все приходные документы с печятями? Ну а уж наша судебная система , которая на стороне ТОО это уже ни в какие ворота. Покупатель теперь в магазине оплачивая любой товар должен спрашивать продавца имеет ли он права продавать его?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44350
Re: Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил...
Отправлено: 02.05.25 - 13:47
Цитата:
А им деньги вернули получается?
По непонятным причинам вчерашние покупатели соглашаются пойти на попятную.
А им деньги вернули получается?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 770
Re: Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил...
Отправлено: 02.05.25 - 14:21
"Покупайте у накс квартиры, качественые стены и пол, и да, я лудоман...."
однако здравствуйте
однако здравствуйте
Б
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.05.25
- Сообщений:
- 1
Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил отношения жильцов и застройщика
Отправлено: 02.05.25 - 19:29
Дело в том, что ТОО бы не подавало в суд на «покупателей», если бы они были добросовестными. А так, судом достоверно установлено, что Астапенко и остальные давали деньги под проценты, при этом оформляя квартиры на себя по цене ниже рынка на 50-70 процентов. Они давали деньги Жумагалееву под 96 процентов годовых, поэтому некоторые квартиры и вовсе были отобраны в счет долга. Квартиры, которые и не принадлежали Жумагалееву! Да, у него была доверенность. Но по доверенности от должен был действовать в интересах ТОО. При этом, «покупатели» не брали ключи от квартир, не заезжали в них, не просили даже чеки и квитанции об оплате. Почему? Потому что была договоренность, что при возврате долга они оформят квартиры назад. Поэтому в этой ситуации пострадало именно ТОО, чье имущество было «распродано» за копейки. В переписке Астапенко ясно указывает: «квартира стоит 30 млн, мы дадим за нее 15. Процент за месяц будет 8, и оформляем куплю, чтоб потом не было проблем с учредителями, если ты не вернешь долг». То есть они прекрасно понимали все риски, занимаясь НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. Законом предусмотрено, если имущество выбыло из владения помимо воли собственника, при этом имеет место сговор между сторонами сделки, то такая сделка признается недействительной. Все в рамках закона. И «покупатели» это понимают, поэтому пишут в СМИ, так как в суде их аргументы рассыпаются под тяжестью доказательств. Здесь количество символов ограничено. Готовы дать развернутый ответ при обращении.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4271
Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил отношения жильцов и застройщика
Отправлено: 02.05.25 - 20:00
Цитата:
Вы понимаете, что сейчас тут, явку с повинной выложили?
Мошенничество - есть мошенничество. Законом нельзя крутить только в одну сторону, как кому то выгодно.
Бибигуль Беккожа:
Вы понимаете, что сейчас тут, явку с повинной выложили?
Мошенничество - есть мошенничество. Законом нельзя крутить только в одну сторону, как кому то выгодно.
Re: Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил...
Отправлено: 02.05.25 - 20:39
Цитата:
Ну, так напишите на него заявление и пусть дело уголовное заведут. А так очень странно всё выглядит: ТОО судится с покупателями-мошенниками, но их соучастник проходит свидетелем Такое хоть в ещё одной стране возможно вообще? На каком основании суд принял дело к рассмотрению в таком состоянии/ситуации? Есть же договор заверенный нотариусом, обе стороны исполнили свои обязательства - нет никаких оснований.
Бибигуль Беккожа:
Квартиры, которые и не принадлежали Жумагалееву
Квартиры, которые и не принадлежали Жумагалееву
Ну, так напишите на него заявление и пусть дело уголовное заведут. А так очень странно всё выглядит: ТОО судится с покупателями-мошенниками, но их соучастник проходит свидетелем Такое хоть в ещё одной стране возможно вообще? На каком основании суд принял дело к рассмотрению в таком состоянии/ситуации? Есть же договор заверенный нотариусом, обе стороны исполнили свои обязательства - нет никаких оснований.
Re: Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил...
Отправлено: 02.05.25 - 20:43
Цитата:
Всё очень просто: у них есть кассовые чеки или ордера переводов из банка или нет? Думаю, есть. Стало быть для расторжения сделки вы должны вернуть им средства.
Бибигуль Беккожа:
«покупатели» это понимают, поэтому пишут в СМИ, так как в суде их аргументы рассыпаются под тяжестью доказательств. Здесь количество символов ограничено. Готовы дать развернутый ответ при обращении.
«покупатели» это понимают, поэтому пишут в СМИ, так как в суде их аргументы рассыпаются под тяжестью доказательств. Здесь количество символов ограничено. Готовы дать развернутый ответ при обращении.
Всё очень просто: у них есть кассовые чеки или ордера переводов из банка или нет? Думаю, есть. Стало быть для расторжения сделки вы должны вернуть им средства.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 838
Re: Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил...
Отправлено: 02.05.25 - 23:30
Если есть доказательства, что одна сторона не имела права продавать чужое имущество, а другое купило это имущество, оформив нотариальную сделку, то собственник имущества может требовать признать сделку недействительной только у недобросовестных участников сделки! В данном случае добросовестность участников сделки подтверждается доверенностью и нотариальным удостоверением сделки и поэтому ответчики не предъявляют иски к ТОО! А то, что продавец продавал квартиры ниже их стоимости, это его право! В данном случае ТОО обязан предъявить иск только к своему представителю о возмещении нанесенного ущерба, кем бы он не был: родственником, картежником, лудоманом, поскольку по суду он не признан недееспособным!
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