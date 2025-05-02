Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил отношения жильцов и застройщика

Отправлено: - 19:29

Дело в том, что ТОО бы не подавало в суд на «покупателей», если бы они были добросовестными. А так, судом достоверно установлено, что Астапенко и остальные давали деньги под проценты, при этом оформляя квартиры на себя по цене ниже рынка на 50-70 процентов. Они давали деньги Жумагалееву под 96 процентов годовых, поэтому некоторые квартиры и вовсе были отобраны в счет долга. Квартиры, которые и не принадлежали Жумагалееву! Да, у него была доверенность. Но по доверенности от должен был действовать в интересах ТОО. При этом, «покупатели» не брали ключи от квартир, не заезжали в них, не просили даже чеки и квитанции об оплате. Почему? Потому что была договоренность, что при возврате долга они оформят квартиры назад. Поэтому в этой ситуации пострадало именно ТОО, чье имущество было «распродано» за копейки. В переписке Астапенко ясно указывает: «квартира стоит 30 млн, мы дадим за нее 15. Процент за месяц будет 8, и оформляем куплю, чтоб потом не было проблем с учредителями, если ты не вернешь долг». То есть они прекрасно понимали все риски, занимаясь НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. Законом предусмотрено, если имущество выбыло из владения помимо воли собственника, при этом имеет место сговор между сторонами сделки, то такая сделка признается недействительной. Все в рамках закона. И «покупатели» это понимают, поэтому пишут в СМИ, так как в суде их аргументы рассыпаются под тяжестью доказательств. Здесь количество символов ограничено. Готовы дать развернутый ответ при обращении.