Отправлено: - 22:22

Тимур Гафуров:

У вас дети есть? В какую школу вы их записали? В статье все написано

Цитата:Сразу видно, человек без опыта форумных баталий. Я прочел вашу статью дважды, но так и не увидел ответа на свой вопрос. Так же из статьи не понятно, где вы живёте. Пожалуйста, ткните меня носом в ту строчку, где конкретно написано про ваших детей и в какую школу вы их записали.