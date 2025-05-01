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Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 51655
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:24
Даже частота, с которой президент говорит о защите других языков, заставляет его делать оговорку «само собой разумеется». Если разумеется, зачем повторять? На этот вопрос отвечает второй вид заразы - это зарубежные кукловоды и их марионетки, которые постоянно подвергают сомнению наши достижения.
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Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 22:20
----Всё!!!Глюк пришел ----спасайся , кто может ---счас удаления пойдут
[Исправлено: Гога, 02.05.2025 - 20:21]
[Исправлено: Гога, 02.05.2025 - 20:21]
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 22:22
Цитата:
Сразу видно, человек без опыта форумных баталий. Я прочел вашу статью дважды, но так и не увидел ответа на свой вопрос. Так же из статьи не понятно, где вы живёте. Пожалуйста, ткните меня носом в ту строчку, где конкретно написано про ваших детей и в какую школу вы их записали.
Тимур Гафуров:
У вас дети есть? В какую школу вы их записали? В статье все написано
У вас дети есть? В какую школу вы их записали? В статье все написано
Сразу видно, человек без опыта форумных баталий. Я прочел вашу статью дважды, но так и не увидел ответа на свой вопрос. Так же из статьи не понятно, где вы живёте. Пожалуйста, ткните меня носом в ту строчку, где конкретно написано про ваших детей и в какую школу вы их записали.
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 22:25
Цитата:
---Причем страны разные? Ведь постоянно ссылаетесь как в других странах ? Почему это не берете себе
Тимур Гафуров:
Гога: В ЮАР государственными признаны Страны - разные. В Казахстане я вижу такую тенденцию. Речь не о целесообразности. Речь о том, к чему все идет.
Гога: В ЮАР государственными признаны Страны - разные. В Казахстане я вижу такую тенденцию. Речь не о целесообразности. Речь о том, к чему все идет.
---Причем страны разные? Ведь постоянно ссылаетесь как в других странах ? Почему это не берете себе
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 22:27
Цитата:
Действительно, зачем к примеру финский опыт перенимать. Страны же разные, у них так, в Казахстане по другому, и ниче с этим не поделать, надо ручки сложить и сидеть ждать.
Гога:
Ведь постоянно ссылаетесь как в других странах ?
Ведь постоянно ссылаетесь как в других странах ?
Действительно, зачем к примеру финский опыт перенимать. Страны же разные, у них так, в Казахстане по другому, и ниче с этим не поделать, надо ручки сложить и сидеть ждать.
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 22:33
По данным на 13 мая, уже принято 4 833 ребенка, или 44% от планируемого количества первоклассников, из них 1 548 детей будут обучаться на государственном языке. Анна Светлова Подробнее:
материалов с сайта Костанай-АГРО online возможно только при размещении обратной активной ссылки на источник.
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 22:35
Цитата:
Цитата:
---У них свой путь , зачем перенимать
maxsaf:
Цитата:
maxsaf:
зачем к примеру финский опыт перенимать
зачем к примеру финский опыт перенимать
---У них свой путь , зачем перенимать
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7742
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 22:42
Цитата:
А можно бельгийский, где нет госяыка, а только официальные. А можно выработать свою политику как в России например, там госязык один, и в республиках региональные
Граждане Российской Федерации обязаны на всей территории нашей страны в публичных местах разговаривать друг с другом только на русском языке.
Это из сайта klgd.ru
maxsaf:
зачем к примеру финский опыт перенимать.
зачем к примеру финский опыт перенимать.
А можно бельгийский, где нет госяыка, а только официальные. А можно выработать свою политику как в России например, там госязык один, и в республиках региональные
Граждане Российской Федерации обязаны на всей территории нашей страны в публичных местах разговаривать друг с другом только на русском языке.
Это из сайта klgd.ru
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7742
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 22:47
Тут я должен оговориться, что это не в упрек России, просто это ближе всего к нам всем и понятнее! Можно как в Финляндии, можно как в России, можно как во Франции и т.д
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 22:54
Цитата:
---Там два языка . Но у нас НЕЛЬЗЯ
saba:
Можно как в Финляндии
Можно как в Финляндии
---Там два языка . Но у нас НЕЛЬЗЯ
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 23:05
Цитата:
Ну и ладно. Все, кому не по пути - сойдут на следующей...
Жду ответов от автора статьи, просто любопытно, до какой станции он планирует доехать.
[Исправлено: maxsaf, 03.05.2025 - 00:08]
Гога:
-У них свой путь
-У них свой путь
Ну и ладно. Все, кому не по пути - сойдут на следующей...
Жду ответов от автора статьи, просто любопытно, до какой станции он планирует доехать.
[Исправлено: maxsaf, 03.05.2025 - 00:08]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44350
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 23:12
Цитата:
Я гулял и наслаждался и наслаждаюсь собой, о том, о чем я и говорил лет 15 назад, что хочешь не хочешь, казахский язык учить придется нашим детям когда то.
Но вы то тогда фантазировали..
Теперь это время пришло, то есть пришло три года назад, когда мы собственно и сдали ребенка в казахский детсад номер 9 на Гоголя.
[Исправлено: 111, 03.05.2025 - 00:15]
Гога:
-Ну а ты то тут каким боком?
-Ну а ты то тут каким боком?
Я гулял и наслаждался и наслаждаюсь собой, о том, о чем я и говорил лет 15 назад, что хочешь не хочешь, казахский язык учить придется нашим детям когда то.
Но вы то тогда фантазировали..
Теперь это время пришло, то есть пришло три года назад, когда мы собственно и сдали ребенка в казахский детсад номер 9 на Гоголя.
[Исправлено: 111, 03.05.2025 - 00:15]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44350
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 23:20
Цитата:
Ну да, на знания на знание немецкого надо было экзамен сдавать, и сейчас такое есть думаю, привет покойному Виктору Дракоше, у которого сын тут оставался..
Тимур Гафуров:
Но думаю, что знание немецкого в этой стране необходимо. Цитата:
Но думаю, что знание немецкого в этой стране необходимо. Цитата:
Ну да, на знания на знание немецкого надо было экзамен сдавать, и сейчас такое есть думаю, привет покойному Виктору Дракоше, у которого сын тут оставался..
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