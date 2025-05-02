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≡ "Труп на полу, тянется след бурого цвета" - Видео, снятое после группового убийства, изучили в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51655
"Труп на полу, тянется след бурого цвета" - Видео, снятое после группового убийства, изучили в суде Костаная
Отправлено: 02.05.25 - 17:31
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На записи - убитый Иван Малий лежит на животе у входной двери в прихожей. Судмедэксперты уделили особое внимание подтёку крови, идущему от трупа к двери, и срезали участок обоев стены, к которой примыкало тело, - на нём кровавый след с отпечатками пальцев.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4271
"Труп на полу, тянется след бурого цвета" - Видео, снятое после группового убийства, изучили в суде Костаная
Отправлено: 02.05.25 - 17:31
#1
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//Все очевидцы - от отца Казачка до Даниила Неверова, снимавшего убийство, - были запуганы, либо не имели возможности вызвать полицию, так как подсудимые отобрали у них телефоны.//

Что за бред, а на что этот самый Неверов снимал убийство?
Да и при желании окно открыть можно же было и позвать на помощь?
Не очевидцы - а соучастники это.
ПС- что же это за папаша стрёмный такой, страх перед пацанами иметь!?

[Исправлено: Эл-починно, 02.05.2025 - 18:34]
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
837
Re: "Труп на полу, тянется след бурого цвета" - Видео,...
Отправлено: 02.05.25 - 22:47
#2
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Неужели прокуратура не хочет Неверова и отца Казачка привлекать к уголовной ответственности за содеянное? Ведь в фабуле дела указано, что Неверов спровоцировал избиение потерпевшего, то есть Неверов требовать возврата денег у Малий, а не сам Казачок, которому якобы был должен убитый, после чего Казачок стал бить по лицу Малий и к нему присоединился Нестеров! После чего начал снимать на смартфон факт избиения потерпевшего в жизненно важный орган-голову ногами! То есть Неверов снимая убийство Малий подтвердил, что он соучастник преступления от начала и до конца, а ссылки, что их запугали, это просто отмазка для простаков! Суд видимо отправит на доследование прокурору! Каких-либо доказательств, что Малий был должен кому-то деньги, в деле нет! Избиение, начатое Неверовым, скорее всего переросло в убийство с особой жестокостью, цель которой убийство, иначе бы убитый, если бы был жив сказал, что били его без какой-либо причины! Эту версию с долгом придумали сами подсудимые во время или придумал кто-то из защиты, чтобы пожизненного не было!
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