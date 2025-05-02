Re: "Труп на полу, тянется след бурого цвета" - Видео,...

Отправлено: - 22:47

Неужели прокуратура не хочет Неверова и отца Казачка привлекать к уголовной ответственности за содеянное? Ведь в фабуле дела указано, что Неверов спровоцировал избиение потерпевшего, то есть Неверов требовать возврата денег у Малий, а не сам Казачок, которому якобы был должен убитый, после чего Казачок стал бить по лицу Малий и к нему присоединился Нестеров! После чего начал снимать на смартфон факт избиения потерпевшего в жизненно важный орган-голову ногами! То есть Неверов снимая убийство Малий подтвердил, что он соучастник преступления от начала и до конца, а ссылки, что их запугали, это просто отмазка для простаков! Суд видимо отправит на доследование прокурору! Каких-либо доказательств, что Малий был должен кому-то деньги, в деле нет! Избиение, начатое Неверовым, скорее всего переросло в убийство с особой жестокостью, цель которой убийство, иначе бы убитый, если бы был жив сказал, что били его без какой-либо причины! Эту версию с долгом придумали сами подсудимые во время или придумал кто-то из защиты, чтобы пожизненного не было!