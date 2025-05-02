Отправлено: - 11:08

maxsaf:

США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, подчеркнув необходимость прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.

maxsaf:

Ха-ха)) точнее никак? Они же чья-то колония)) я хочу понять чья

Цитата:Оружие США перестали Украине давать и разведанные со спутников?))Цитата:Европы и США а сейчас ещё и КитаяТуда и вывозят всё